Єврокомісія планує збільшити випуск дизпального на НПЗ Європи: власна переробка покриває 85% споживання

Обновлено: Октябрь 29, 2026.

28 жовтня 2026 року Європейська комісія розпочала стратегічний діалог із нафтопереробною галуззю щодо збільшення виробництва пального, зміцнення енергетичної безпеки та підтримки конкурентоспроможності європейських НПЗ. За даними Комісії, заводи ЄС забезпечують близько 85% споживання дизельного пального та 70% авіаційного пального в Європі. Брюссель прагне підвищити випуск продукції на чинних потужностях, але конкретних додаткових обсягів виробництва й термінів їх досягнення поки не визначено.

Європейська комісія шукає резерви виробництва дизельного та авіаційного пального

Європейська комісія 28 жовтня 2026 року провела перше засідання високорівневого діалогу з представниками нафтопереробної промисловості. Його метою стало визначення заходів для зміцнення паливної безпеки, збереження виробничого потенціалу НПЗ і підвищення стійкості європейського ринку до зовнішніх потрясінь.

Зустріч очолили єврокомісар з питань енергетики та житлового господарства Дан Йоргенсен і єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс. У переговорах взяли участь представники нафтопереробних компаній, виробників альтернативних видів пального, постачальників технологій, галузевих об’єднань і НАТО.

Учасники розглянули короткострокові заходи реагування на порушення паливного постачання, спричинені конфліктом на Близькому Сході. Окрему увагу приділили оптимізації роботи чинних НПЗ, стійкості ланцюгів постачання та можливості задовольняти підвищений попит на стратегічні види пального під час криз.

За оцінкою Єврокомісії, європейські нафтопереробні заводи забезпечують приблизно 85% дизельного та 70% авіаційного пального, споживаного в Європі. Це означає, що власна переробка залишається основою регіонального забезпечення цими продуктами, але частина споживання залежить від зовнішніх постачань.

Водночас наведені частки не характеризують обсяг вільних виробничих потужностей. Можливості збільшення випуску дизпального залежать від технологічної конфігурації НПЗ, доступності сировини, завантаження переробних установок і співвідношення попиту на різні нафтопродукти.

Брюссель пов’язує збільшення виробництва зі зниженням цін на пальне

За підсумками зустрічі Дан Йоргенсен заявив про намір Єврокомісії працювати над збільшенням випуску продукції на європейських НПЗ, оскільки одним із завдань є зниження цін на пальне.

Проте Комісія поки не представила кількісних цілей щодо приросту виробництва дизпального, графіка запуску додаткових потужностей або оцінки можливого впливу на ринкові ціни. Отже, започаткований діалог поки не можна розглядати як підтверджене збільшення фізичної пропозиції.

Серед проблем, які обговорювалися на зустрічі, названо високі енергетичні витрати, міжнародну конкуренцію та потребу в інвестиціях. Вони впливають на економічну доцільність роботи НПЗ і перспективи збереження переробних потужностей у Європі.

Потреба у зміцненні власного виробництва виникає на тлі напруженості міжнародного ринку дизпального. Раніше «Термінал» повідомляв про скорочення постачання дизпалива з Близького Сходу до Європи до шестирічного мінімуму. Обмеженість зовнішніх потоків підвищує значення власних переробних потужностей для забезпечення європейського ринку.

Розвиток альтернативного пального має доповнити традиційну нафтопереробку

Єврокомісія також планує спільно з промисловістю підготувати дорожню карту довгострокової трансформації сектору. Серед її напрямів — підтримка конкурентоспроможності нафтопереробних підприємств, виробництво біопального та розвиток синтетичних рідких палив.

Окремо наголошено на оборонному значенні дизельного й авіаційного пального. Вони необхідні не лише для цивільного транспорту та економіки, а й для забезпечення військової мобільності та готовності до кризових ситуацій.

Для європейського ринку дизпального практичне значення започаткованого діалогу залежатиме від подальших рішень щодо завантаження НПЗ, інвестицій та обсягів виробництва. Поки такі рішення не конкретизовано, говорити про додаткові обсяги дизпального або гарантоване зниження цін передчасно.

Джерела: European Commission, European Commission 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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