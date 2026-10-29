Єврокомісія планує збільшувати виробництво європейських НПЗ для зниження цін на пальне

Обновлено: Октябрь 29, 2026.

Європейська комісія 28 жовтня розпочала діалог високого рівня з нафтопереробною галуззю щодо збільшення виробництва, стійкості паливних ланцюгів та збереження стратегічних потужностей. НПЗ ЄС забезпечують близько 85% споживаного в Європі дизпалива та 70% авіаційного пального.

ЄС готуватиме дорожню карту розвитку нафтопереробки, поєднуючи короткострокове нарощування випуску з переходом до альтернативних видів пального

Європейська комісія 28 жовтня провела перший діалог високого рівня з представниками європейської нафтопереробної промисловості. Його метою визначено зміцнення енергетичної безпеки, оборонної готовності та промислової конкурентоспроможності Європи.

Зустріч очолили єврокомісар з енергетики та житлового господарства Дан Йоргенсен і єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс. Учасниками стали представники НПЗ, виробників нових видів пального, інженерних і технологічних компаній, галузевих асоціацій та НАТО.

Обговорення охоплювало короткострокову реакцію на порушення, спричинені конфліктом на Близькому Сході, а також середньострокові перспективи конкурентоспроможності й трансформації європейських НПЗ.

Єврокомісія зосередилася на завантаженні наявних потужностей

Сторони розглянули способи оптимізації наявних переробних потужностей, підвищення стійкості ланцюгів постачання та забезпечення достатнього виробництва пального під час криз і зростання оборонного попиту.

До основних проблем галузі Єврокомісія віднесла високі енергетичні витрати, глобальну конкуренцію та потребу в інвестиціях у стале біопальне й синтетичне е-пальне.

Комісія наголосила на необхідності зберегти стратегічні європейські можливості з виробництва пального, водночас підтримуючи декарбонізацію галузі. Результати діалогу мають допомогти визначити спільні пріоритети та можливі заходи для довгострокової життєздатності НПЗ.

За даними Єврокомісії, європейські НПЗ виробляють близько 85% дизпалива та 70% авіаційного пального, споживаного в Європі. У глобальному масштабі понад 90% транспорту залежить від нафтопродуктів.

«Ми працюватимемо над збільшенням випуску на європейських нафтопереробних потужностях, оскільки зрештою нам потрібно знизити ціни на пальне. Водночас разом із галуззю ми підготуємо спільну дорожню карту її трансформації та внеску в цілі безпеки ЄС відповідно до наших кліматичних амбіцій», — заявив єврокомісар з енергетики та житлового господарства Дан Йоргенсен.

Діалог став початком ширшого процесу взаємодії з галуззю. Конкретних виробничих цілей, строків нарощування переробки або обсягів державної підтримки Єврокомісія у повідомленні не визначила.

Джерело: Terminal. За матеріалами: European Commission.

Автор:

(Всего статей: 2568)

ЭкспертСвязаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоти, Енергетика, Компанії, Метан, Офіціоз, Торгівля

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Назва Вшої компанії (обов'язково):

Ваш номер телефона:

Ваш E-Mail (обов'язково):

Ваше повідомлення:

Прохання виправити! :)

Помилка:

Як правильно: