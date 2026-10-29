Єврокомісія планує збільшувати виробництво європейських НПЗ для зниження цін на пальне

Європейська комісія 28 жовтня розпочала діалог високого рівня з нафтопереробною галуззю щодо збільшення виробництва, стійкості паливних ланцюгів та збереження стратегічних потужностей. НПЗ ЄС забезпечують близько 85% споживаного в Європі дизпалива та 70% авіаційного пального.

ЄС готуватиме дорожню карту розвитку нафтопереробки, поєднуючи короткострокове нарощування випуску з переходом до альтернативних видів пального

Європейська комісія 28 жовтня провела перший діалог високого рівня з представниками європейської нафтопереробної промисловості. Його метою визначено зміцнення енергетичної безпеки, оборонної готовності та промислової конкурентоспроможності Європи.

Зустріч очолили єврокомісар з енергетики та житлового господарства Дан Йоргенсен і єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс. Учасниками стали представники НПЗ, виробників нових видів пального, інженерних і технологічних компаній, галузевих асоціацій та НАТО.

Обговорення охоплювало короткострокову реакцію на порушення, спричинені конфліктом на Близькому Сході, а також середньострокові перспективи конкурентоспроможності й трансформації європейських НПЗ.

Єврокомісія зосередилася на завантаженні наявних потужностей

Сторони розглянули способи оптимізації наявних переробних потужностей, підвищення стійкості ланцюгів постачання та забезпечення достатнього виробництва пального під час криз і зростання оборонного попиту.

До основних проблем галузі Єврокомісія віднесла високі енергетичні витрати, глобальну конкуренцію та потребу в інвестиціях у стале біопальне й синтетичне е-пальне.

Комісія наголосила на необхідності зберегти стратегічні європейські можливості з виробництва пального, водночас підтримуючи декарбонізацію галузі. Результати діалогу мають допомогти визначити спільні пріоритети та можливі заходи для довгострокової життєздатності НПЗ.

За даними Єврокомісії, європейські НПЗ виробляють близько 85% дизпалива та 70% авіаційного пального, споживаного в Європі. У глобальному масштабі понад 90% транспорту залежить від нафтопродуктів.

«Ми працюватимемо над збільшенням випуску на європейських нафтопереробних потужностях, оскільки зрештою нам потрібно знизити ціни на пальне. Водночас разом із галуззю ми підготуємо спільну дорожню карту її трансформації та внеску в цілі безпеки ЄС відповідно до наших кліматичних амбіцій», — заявив єврокомісар з енергетики та житлового господарства Дан Йоргенсен.

Діалог став початком ширшого процесу взаємодії з галуззю. Конкретних виробничих цілей, строків нарощування переробки або обсягів державної підтримки Єврокомісія у повідомленні не визначила.

Джерело: Terminal. За матеріалами: European Commission.