Запаси дистилятів у США скоротилися до 102,8 млн барелів на тлі зростання попиту на дизпальне

За оприлюдненими 28 жовтня 2026 року даними Управління енергетичної інформації США, запаси дистилятів за тиждень до 23 жовтня зменшилися на 1,5 млн барелів — до 102,8 млн барелів, що приблизно на 10% нижче середнього п’ятирічного рівня для цієї пори року. Водночас показник внутрішнього попиту на дистиляти збільшився на 475 тис. барелів на добу — приблизно до 4,21 млн барелів на добу. Завантаження американських НПЗ знизилося до 92,8%. Скорочення запасів за умов високого попиту має значення для міжнародного ринку, зокрема для Європи, яка отримує дизпальне зі США.

Американські запаси середніх дистилятів скоротилися сильніше, ніж очікував ринок

Комерційні запаси дистилятів у США за тиждень, що завершився 23 жовтня 2026 року, скоротилися на 1,5 млн барелів — до 102,8 млн барелів. Такі дані 28 жовтня оприлюднило Управління енергетичної інформації США (EIA).

За результатами опитування Reuters, аналітики прогнозували скорочення приблизно на 0,9 млн барелів. Фактичне зменшення перевищило цю оцінку на 0,6 млн барелів.

За інформацією EIA, запаси дистилятів були приблизно на 10% нижчими за середній п’ятирічний рівень для відповідного періоду року. Це свідчить про обмеженіший резерв готового пального напередодні зимового сезону.

У статистиці EIA до дистилятного пального належать, зокрема, автомобільне дизельне та опалювальне пальне. Тому загальний показник запасів цієї категорії не можна ототожнювати виключно із запасами автомобільного дизпального.

Одночасно комерційні запаси сирої нафти зменшилися на 1,9 млн барелів — до 410,6 млн барелів. Натомість запаси автомобільного бензину збільшилися на 3,9 млн барелів — до 209,2 млн барелів.

Різноспрямована динаміка запасів бензину та дистилятів відображає відмінності поточних балансів попиту й пропозиції окремих нафтопродуктів.

Попит на дистиляти зріс на 475 тис. барелів на добу, а завантаження НПЗ знизилося

За даними EIA, показник постачання дистилятного пального на внутрішній ринок США, який використовується як наближена оцінка споживання, зріс за тиждень на 475 тис. барелів на добу — приблизно до 4,21 млн барелів на добу.

Водночас загальний показник постачання всіх нафтопродуктів на внутрішній ринок скоротився на 1,022 млн барелів на добу — до 20,21 млн барелів на добу. Отже, підвищення попиту на дистиляти відбулося на тлі зменшення сукупного споживання нафтопродуктів.

Переробка сирої нафти на американських НПЗ скоротилася на 123 тис. барелів на добу — приблизно до 16,5 млн барелів на добу. Використання переробних потужностей знизилося на 0,6 відсоткового пункту — до 92,8%.

Скорочення запасів за одночасного зростання попиту на дистиляти й зменшення переробки свідчить про посилення короткострокової напруженості у цьому сегменті. Проте для повного пояснення зміни запасів необхідно враховувати також виробництво, імпорт, експорт та інші складові товарного балансу.

Тижневий приріст попиту сам по собі не підтверджує довгострокової тенденції. Для її встановлення необхідно зіставляти кілька звітних періодів і враховувати сезонні коливання споживання.

Низькі запаси США залишаються чинником ризику для європейського ринку дизпального

Сполучені Штати є важливим постачальником дизельного пального на міжнародний ринок. Відповідно, зміни американського внутрішнього попиту, запасів і завантаження НПЗ можуть впливати на обсяги продукту, доступні для зовнішніх покупців.

Раніше «Термінал» повідомляв, що маржа виробництва дистилятів у США майже втричі перевищила торішню, тоді як запаси залишалися нижчими за сезонну норму. Висока прибутковість переробки підтримувала виробництво, проте не забезпечувала швидкого накопичення значного запасу готової продукції.

Значення американського постачання для європейського ринку також пов’язане зі скороченням доступності дизпального з інших регіонів. У матеріалі «Термінала» про падіння близькосхідного постачання до Європи розглядалося зменшення відповідних торговельних потоків.

Водночас статистика EIA за один тиждень не підтверджує фактичного скорочення експорту американського дизпального до Європи. Для оцінювання такого впливу необхідні дані про відвантаження нафтопродуктів, напрямки торговельних потоків і міжнародні цінові співвідношення.

З огляду на наближення зимового сезону подальша динаміка запасів дистилятів у США залишатиметься важливим показником доступності експортного ресурсу. Особливе значення матиме співвідношення між внутрішнім попитом, обсягами виробництва та зовнішніми постачаннями.

Джерела: Oil & Gas Journal: US crude oil inventories, Reuters, gasoline stocks rise, EIA.