Запаси дистилятів у США скоротилися до 102,824 млн барелів

Американські запаси дистилятів, до яких належать дизпальне та пічне паливо, за тиждень скоротилися на 1,462 млн барелів — до 102,824 млн. Показник був на 10% нижчим за середній п’ятирічний рівень, тоді як попит на дистиляти зріс на 475 тис. барелів на добу.

Падіння запасів дистилятів випередило очікування ринку на тлі зростання попиту та нижчого завантаження НПЗ

Управління енергетичної інформації США 28 жовтня оприлюднило дані за тиждень, що завершився 23 жовтня. Сукупні запаси дистилятів зменшилися з 104,286 млн до 102,824 млн барелів.

Тижневе скорочення становило 1,462 млн барелів. Опитані Reuters аналітики очікували падіння приблизно на 0,9 млн барелів. Запаси залишалися на 10% нижчими за середній показник відповідного періоду за попередні п’ять років.

Обсяг запасів дистилятів із вмістом сірки не більш як 15 ppm, до яких належить ультранизькосірчисте дизпальне, зменшився з 92,880 млн до 91,071 млн барелів.

Найбільше запаси скоротилися на Середньому Заході та узбережжі Мексиканської затоки

У регіоні PADD 2, що охоплює Середній Захід, запаси дистилятів знизилися з 25,264 млн до 24,215 млн барелів. У PADD 3, до якого належить узбережжя Мексиканської затоки, показник скоротився з 44,407 млн до 43,359 млн барелів.

У Центральній Атлантиці запаси зменшилися з 10,272 млн до 9,817 млн барелів. Водночас у Нижній Атлантиці вони зросли з 8,287 млн до 9,544 млн, а сукупний показник східного узбережжя PADD 1 підвищився з 21,016 млн до 21,832 млн барелів.

Попит на дистиляти за тиждень збільшився на 475 тис. барелів на добу — до 4,21 млн барелів на добу. Виробництво дистилятів становило близько 5,2 млн барелів на добу, а імпорт — 157 тис. барелів на добу.

Американські НПЗ переробляли в середньому 16,5 млн барелів сирої нафти на добу — на 123 тис. барелів на добу менше, ніж попереднього тижня. Завантаження потужностей знизилося на 0,6 відсоткового пункту, до 92,8%.

Комерційні запаси сирої нафти скоротилися на 1,9 млн барелів, до 410,6 млн. Вони були на 4% нижчими за середній п’ятирічний рівень. Водночас запаси бензину збільшилися на 3,9 млн барелів, до 209,2 млн.

Джерело: Terminal. За матеріалами: U.S. Energy Information Administration.