Запаси дизпального й авіапального у Фуджейрі становлять 2,255 млн барелів попри зростання загальних резервів

За оприлюдненими 28 жовтня 2026 року даними Fujairah Oil Industry Zone, сукупні запаси нафтопродуктів у Фуджейрі збільшилися за тиждень на 23% — до 8,914 млн барелів, досягнувши п’ятитижневого максимуму. Водночас запаси середніх дистилятів, до яких належать дизельне та авіаційне пальне, майже не змінилися й становили 2,255 млн барелів. Загальні резерви нафтопродуктів залишаються на 57% нижчими за рівень 23 лютого. Отже, відновлення запасів у регіональному паливному центрі залишається нерівномірним.

Загальні запаси нафтопродуктів у Фуджейрі досягли п’ятитижневого максимуму

Сукупні запаси нафтопродуктів у Фуджейрі, одному з важливих нафтових і бункерувальних центрів Об’єднаних Арабських Еміратів, за тиждень до 26 жовтня 2026 року збільшилися на 23% — до 8,914 млн барелів.

Про це 28 жовтня повідомило S&P Global Commodity Insights із посиланням на дані Fujairah Oil Industry Zone.

Загальні резерви досягли найвищого рівня за п’ять тижнів. Проте вони залишалися на 57% нижчими за показник 23 лютого, зафіксований напередодні початку війни на Близькому Сході.

Основний приріст запасів припав на легкі та важкі дистиляти. Запаси легких нафтопродуктів, до яких належать бензин і нафта для нафтохімічної промисловості, зросли на 49% — до 1,942 млн барелів.

Запаси важких дистилятів, які використовують переважно як суднове паливо та паливо для виробництва електроенергії, збільшилися на 28% — до 4,717 млн барелів. Це найвищий рівень за три тижні.

Водночас запаси середніх дистилятів майже не змінилися, що відрізняє ситуацію у сегменті дизельного та авіаційного пального від загальної динаміки паливних резервів.

Запаси середніх дистилятів залишаються нижчими за рівень 12 жовтня

За інформацією Fujairah Oil Industry Zone, запаси середніх дистилятів, включно з дизельним та авіаційним пальним, станом на 26 жовтня становили 2,255 млн барелів.

Для порівняння, 12 жовтня цей показник досягав 2,774 млн барелів — найвищого рівня від 23 лютого.

Отже, порівняно з 12 жовтня запаси середніх дистилятів були меншими на 519 тис. барелів, або приблизно на 18,7%. Це порівняння охоплює два тижні, а не лише останній звітний період.

Структура запасів має особливе значення для оцінювання доступності дизпального. Накопичення бензину або важких залишкових нафтопродуктів не означає автоматичного збільшення ресурсу середніх дистилятів, оскільки ці продукти мають різні характеристики та напрямки використання.

Раніше «Термінал» повідомляв, що на початку вересня запаси дизпалива й авіапального у Фуджейрі зросли на 31% — до 2,286 млн барелів. Поточний показник 2,255 млн барелів є близьким до рівня 7 вересня, попри значні проміжні коливання.

Нерівномірність відновлення паливних запасів спостерігається на тлі змін регіональної логістики. У попередньому матеріалі «Термінала» розглядалося часткове відновлення постачання бункерного пального до Фуджейри після перебоїв через Ормузьку протоку.

Бункерувальні премії знизилися, але це не означає здешевлення дизпального

Паралельно зі зміною запасів у Фуджейрі зменшилися окремі цінові премії на суднове паливо.

За даними Platts, премія на низькосірчисте суднове паливо із вмістом сірки 0,5% з доставкою у Фуджейру порівняно з відповідним сінгапурським ціновим орієнтиром за тиждень до 27 жовтня скоротилася на 24% — до $85,43 за тонну. Це найнижчий рівень за сім тижнів.

Премія на високосірчисте суднове паливо в’язкістю 380 CST порівняно з відповідною оцінкою Platts для Арабської затоки зменшилася на 7,5% — до $118,58 за тонну. Показник став найнижчим від 1 вересня.

Наведені премії характеризують різні сегменти ринку суднового пального та розраховуються відносно різних цінових орієнтирів. Їх не можна безпосередньо порівнювати між собою або використовувати як показники зміни цін автомобільного дизпального.

За інформацією S&P Global, на ринку важкого суднового пального збереження премії за близькі терміни постачання стимулювало продажі, водночас можливості поповнення ресурсів залишалися обмеженими.

Для міжнародного ринку дизпального ключовим показником у цій статистиці є динаміка саме середніх дистилятів. Попри збільшення загальних запасів нафтопродуктів, їхній обсяг майже не змінився за останній тиждень і залишився нижчим за максимум 12 жовтня.

Водночас самі дані про резерви Фуджейри не підтверджують зміни обсягів експорту дизпального до Європи. Для такого висновку потрібні відомості про фактичні відвантаження, напрямки торговельних потоків та доступність морських перевезень.

Джерело: S&P Global Commodity Insights — FUJAIRAH DATA: Oil product stockpiles climb to five-week high, led by light distillates.