Бельгія оновила офіційні максимальні ціни на нафтопродукти з 30 жовтня

Федеральна служба економіки Бельгії 29 жовтня 2026 року оновила офіційну інформацію щодо максимально допустимих цін продажу нафтопродуктів. Новий тариф № 2026/210 набирає чинності 30 жовтня та замінює попередній. Бельгійська система регулювання враховує ринкові котирування, витрати на формування стратегічних нафтових запасів і встановлені правила перегляду збутових надбавок.

Механізм граничних цін поєднує міжнародні котирування нафтопродуктів із регульованими складовими внутрішнього ринку

Федеральна служба економіки Бельгії 29 жовтня оновила офіційну сторінку максимально допустимих цін на нафтопродукти. Оприлюднений тариф № 2026/210 набуває чинності 30 жовтня 2026 року, скасовуючи дію попереднього тарифу.

Ціни в офіційній тарифній системі Бельгії зазначаються в євро з урахуванням податку на додану вартість. Їх визначення регулюється програмною угодою про режим максимально допустимих цін продажу нафтопродуктів.

Федеральна служба пояснює, що зміни максимальних цін на відповідні нафтопродукти з 1 жовтня 2026 року пов’язані з кількома складовими.

Першою є щоквартальна індексація внесків ASEVA, які використовуються для зберігання та управління стратегічними нафтовими запасами. Другою — піврічний перегляд збутових надбавок, передбачених системою регулювання.

Третьою складовою є зміни ринкових котирувань нафтопродуктів і біокомпонентів. Ці показники враховуються відповідно до технічного додатка до програмної угоди.

Регулятор окремо повідомляє про коригування внеску до фонду PROMAZ, призначеного для фінансування очищення ґрунтів від забруднення, пов’язаного з резервуарами пічного дизельного пального.

Відповідно до міністерського рішення від 2 вересня 2026 року, опублікованого 7 вересня, розмір обов’язкового внеску встановлено на рівні 10 євро за 1000 літрів для визначених категорій пічного газойлю та дизельного пального, яке використовується для опалення.

Зазначений внесок не слід ототожнювати з окремим податком на автомобільний LPG, оскільки у повідомленні регулятора він прив’язаний до конкретних категорій рідкого опалювального пального.

Федеральна служба також зазначає, що збутові надбавки для нафтових компаній переглядаються двічі на рік — 1 квітня та 1 жовтня. На офіційній сторінці оприлюднено відповідні документи щодо коригування надбавок і внесків ASEVA на четвертий квартал 2026 року.

Бельгійська модель передбачає регуляторне визначення граничної ціни з урахуванням ринкових та нормативно встановлених складових. Водночас у тексті оновленої сторінки не наведено окремого підтвердженого числового значення максимальної ціни LPG за новим тарифом, тому величину зміни ціни автогазу не визначено.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Федеральна служба економіки Бельгії (SPF Economie).