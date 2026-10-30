Бельгія оновила офіційні максимальні ціни на нафтопродукти з 30 жовтня

Обновлено: Октябрь 30, 2026.

 

Федеральна служба економіки Бельгії 29 жовтня 2026 року оновила офіційну інформацію щодо максимально допустимих цін продажу нафтопродуктів. Новий тариф № 2026/210 набирає чинності 30 жовтня та замінює попередній. Бельгійська система регулювання враховує ринкові котирування, витрати на формування стратегічних нафтових запасів і встановлені правила перегляду збутових надбавок.

Механізм граничних цін поєднує міжнародні котирування нафтопродуктів із регульованими складовими внутрішнього ринку

Федеральна служба економіки Бельгії 29 жовтня оновила офіційну сторінку максимально допустимих цін на нафтопродукти. Оприлюднений тариф № 2026/210 набуває чинності 30 жовтня 2026 року, скасовуючи дію попереднього тарифу.

Ціни в офіційній тарифній системі Бельгії зазначаються в євро з урахуванням податку на додану вартість. Їх визначення регулюється програмною угодою про режим максимально допустимих цін продажу нафтопродуктів.

Федеральна служба пояснює, що зміни максимальних цін на відповідні нафтопродукти з 1 жовтня 2026 року пов’язані з кількома складовими.

Першою є щоквартальна індексація внесків ASEVA, які використовуються для зберігання та управління стратегічними нафтовими запасами. Другою — піврічний перегляд збутових надбавок, передбачених системою регулювання.

Третьою складовою є зміни ринкових котирувань нафтопродуктів і біокомпонентів. Ці показники враховуються відповідно до технічного додатка до програмної угоди.

Регулятор окремо повідомляє про коригування внеску до фонду PROMAZ, призначеного для фінансування очищення ґрунтів від забруднення, пов’язаного з резервуарами пічного дизельного пального.

Відповідно до міністерського рішення від 2 вересня 2026 року, опублікованого 7 вересня, розмір обов’язкового внеску встановлено на рівні 10 євро за 1000 літрів для визначених категорій пічного газойлю та дизельного пального, яке використовується для опалення.

Зазначений внесок не слід ототожнювати з окремим податком на автомобільний LPG, оскільки у повідомленні регулятора він прив’язаний до конкретних категорій рідкого опалювального пального.

Федеральна служба також зазначає, що збутові надбавки для нафтових компаній переглядаються двічі на рік — 1 квітня та 1 жовтня. На офіційній сторінці оприлюднено відповідні документи щодо коригування надбавок і внесків ASEVA на четвертий квартал 2026 року.

Бельгійська модель передбачає регуляторне визначення граничної ціни з урахуванням ринкових та нормативно встановлених складових. Водночас у тексті оновленої сторінки не наведено окремого підтвердженого числового значення максимальної ціни LPG за новим тарифом, тому величину зміни ціни автогазу не визначено.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Федеральна служба економіки Бельгії (SPF Economie).

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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