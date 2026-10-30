Європа планує вивести на ринок 42 млн барелів із резервів, половину обсягу становитиме дизельне пальне

Обновлено: Октябрь 30, 2026.

Європейські країни планують протягом трьох місяців вивільнити понад 42 млн барелів нафти та нафтопродуктів із надзвичайних запасів. Близько половини передбаченого обсягу становитиме дизельне пальне. Франція має намір розпочати постачання власних резервів найближчими днями. Захід є частиною ширшої міжнародної програми використання стратегічних запасів для стримування вартості енергоносіїв.

Використання запасів має збільшити доступну пропозицію пального в умовах високих цін

29 жовтня 2026 року міністр економіки Франції Ролан Лескюр повідомив про намір європейських країн вивільнити понад 42 млн барелів із надзвичайних нафтових резервів протягом наступних трьох місяців. Половину обсягу становитиме дизельне пальне, попит на яке залишається одним із ключових чинників напруженості європейського паливного ринку.

За повідомленням OilPrice.com, французька частина програми передбачає постачання 10 млн барелів дизельного пального. Міністр заявив, що вихід цих обсягів на ринок розпочнеться найближчими днями.

Пальне планують реалізовувати за собівартістю. Лескюр прогнозує, що відповідні заходи сприятимуть зменшенню цін на 12–18 євроцентів за літр, а перша реакція споживчого ринку може проявитися вже наступного тижня. Це прогноз урядовця, а не зафіксоване зниження роздрібних цін.

За оцінкою видання, розподіл 42 млн барелів протягом тримісячного періоду відповідає середньому додатковому надходженню приблизно 460 тис. барелів на добу. Із них близько 230 тис. барелів на добу припадатиме на дизельне пальне.

Цей захід належить до жовтневих домовленостей країн Групи семи щодо вивільнення до 100 млн барелів нафти й нафтопродуктів протягом чотирьох місяців. Зазначені обсяги враховуються у ширшій програмі використання понад 400 млн барелів надзвичайних резервів, координованій Міжнародним енергетичним агентством.

Таким чином, оголошені європейські обсяги не становлять окремої додаткової програми понад уже погоджені міжнародні резервні інтервенції. Використання стратегічних запасів спрямоване на тимчасове збільшення пропозиції в умовах обмеженого постачання та високих витрат споживачів.

Джерело: Terminal. За матеріалами: OilPrice.com.

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Дискуссия

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    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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