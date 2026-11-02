Франція розпочала використання стратегічних запасів дизпального: торговельні мережі знижують ціни на 21 євроцент за літр

1 листопада 2026 року у Франції розпочалася реалізація заходів зі зниження цін на дизельне пальне за рахунок стратегічних резервів. Уряд раніше оголосив про виділення 10 млн барелів дизпального, придбаного до початку війни на Близькому Сході. Мережі E. Leclerc і Coopérative U оголосили про знижки на 21 євроцент за літр, тоді як TotalEnergies встановила ціну 2,15 євро/л на АЗС формату Access. Для порівняння, 31 жовтня середня ціна дизпального у Франції становила близько 2,37 євро/л. Програма має обмежити витрати споживачів, але не усуває причин високої міжнародної вартості нафтопродуктів.

Стратегічне дизпальне надходить на ринок за цінами, нижчими від поточних

Франція 1 листопада 2026 року розпочала практичну реалізацію програми використання стратегічних запасів дизельного пального для стримування роздрібних цін. Про перші цінові рішення великих операторів повідомило Euronews із посиланням на AFP та учасників французького паливного ринку.

У середині жовтня французький уряд оголосив про виділення 10 млн барелів дизпального зі стратегічних резервів. Продукт було закуплено до початку війни на Близькому Сході, коли ціни на міжнародному ринку були значно нижчими.

За інформацією Euronews, дизельне пальне з резервів реалізується за вартістю 0,28 євро за літр. Для порівняння, у середині жовтня відповідний ціновий орієнтир становив близько 1,10 євро за літр.

Різниця між цими показниками дорівнює 0,82 євро за літр. Водночас це порівняння вартості ресурсу, а не розмір гарантованої знижки для кінцевого споживача. Роздрібна ціна додатково залежить від податків, логістики та торговельних витрат.

Новий механізм передбачає продаж дизпального роздрібним операторам за цінами, нижчими від ринкових, без обов’язкового подальшого відновлення отриманих обсягів у попередньому порядку. Це має створити можливості для зниження роздрібних цін без відповідного падіння міжнародних котирувань.

TotalEnergies, E. Leclerc і Coopérative U оголосили про зниження цін

Станом на 31 жовтня середня роздрібна ціна дизельного пального у Франції становила приблизно 2,37 євро за літр.

На цьому тлі TotalEnergies встановила на станціях формату Access ціну 2,15 євро за літр. Це на 0,22 євро нижче від зазначеного середнього показника та на 0,10 євро нижче від цін на інших станціях компанії.

TotalEnergies повідомила, що вирішила знизити ціни ще до фізичного надходження стратегічного дизпального, щоб покупці могли раніше отримати вигоду від використання запасів, сформованих за нижчою історичною вартістю.

Торговельна мережа E. Leclerc оголосила про зниження ціни дизпального на 21 євроцент за літр приблизно на 742 власних АЗС.

Компанія уточнила, що знижка застосовуватиметься щоденно, проте кінцева ціна продовжить змінюватися відповідно до ринкової кон’юнктури.

Аналогічне зниження на 21 євроцент за літр оголосила Coopérative U.

Таким чином, найбільші французькі паливні оператори почали використовувати державну програму для зменшення витрат споживачів. Водночас зниження на окремих АЗС не означає автоматичного падіння середньої ціни дизпального по всій країні на таку саму величину.

Використання резервів послаблює ціновий тиск, але не збільшує виробництво дизпального

Для європейського ринку рішення Франції має значення як приклад використання державних запасів для безпосереднього впливу на роздрібні ціни нафтопродуктів.

На відміну від зниження паливних податків, цей механізм ґрунтується на реалізації фізичного ресурсу, накопиченого раніше за нижчою вартістю.

Водночас використання резервів не створює додаткових виробничих потужностей і не усуває обмежень міжнародної пропозиції дизпального. Воно перерозподіляє наявні запаси в часі, допомагаючи задовольняти поточні потреби ринку.

Масштаб довгострокового ефекту залежатиме від фактичних темпів надходження резервного дизпального до торговельних мереж, подальших змін міжнародних котирувань і тривалості державної програми.

Для України, яка залежить від імпорту дизельного пального, важливо розмежовувати французькі роздрібні ціни, сформовані за участю державних резервів, та міжнародні гуртові котирування. Ціни на французьких АЗС не можуть безпосередньо використовуватися як показник зміни вартості імпортного дизпального для українського ринку.

Джерело: Euronews