Французькі мережі знизили ціни на дизпаливо після розблокування стратегічних запасів

У Франції 1 листопада почалося зниження роздрібних цін після рішення уряду реалізувати 10 млн барелів дизпалива зі стратегічних запасів. E.Leclerc і Coopérative U оголосили про знижку €0,21 за літр, тоді як TotalEnergies встановила ціну €2,15 за літр на станціях Access.

Дизпаливо зі стратегічних запасів продають за €0,28 за літр проти ринкової ціни €1,10 у середині жовтня

Euronews 1 листопада повідомив, що кілька французьких паливних мереж почали переносити економічний ефект від розблокування державних резервів у роздрібні ціни. У середньому 31 жовтня дизпаливо у Франції коштувало близько €2,37 за літр.

На станціях Access компанії TotalEnergies дизпаливо вже продавалося по €2,15 за літр. Це було на €0,10 дешевше, ніж на інших АЗС групи. Компанія пояснила, що знизила ціну ще до фізичного надходження пального зі стратегічних запасів, щоб покупці раніше отримали перевагу від доступу до дешевших резервних обсягів.

E.Leclerc оголосила про зниження ціни дизпалива на €0,21 за літр приблизно на 742 французьких АЗС. Мережа зазначила, що ця сума щодня відніматиметься від базової ціни, яка й надалі змінюватиметься відповідно до ринкових котирувань. Аналогічну знижку запроваджує Coopérative U.

У середині жовтня французький уряд оголосив про реалізацію 10 млн барелів дизпалива зі стратегічних запасів. Ці обсяги були придбані до війни на Близькому Сході та передаються ринку за ціною €0,28 за літр. Середня ринкова ціна дизпалива в середині жовтня становила €1,10 за літр без урахування податків і роздрібної складової.

Ціни на АЗС продовжуватимуть залежати від ринкових котирувань. Водночас дешевші резервні обсяги мають частково компенсувати цінові коливання для дистриб’юторів, які беруть участь у програмі.

Окремі мережі не встигли одночасно оформити договори з оператором резервів Sagess, тому зниження цін 1 листопада було нерівномірним. За даними французького уряду, ефект програми має поширитися на всі АЗС протягом наступних днів.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Euronews.