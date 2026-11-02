ОПЕК+ зберегла нафтові квоти на грудень: виробники готуються до складніших рішень на 2027 рік

Сім країн ОПЕК+ 1 листопада 2026 року вирішили не змінювати встановлені рівні видобутку нафти на грудень. Рішення ухвалено на тлі перебоїв з експортом через війну навколо Ірану та невизначеності щодо відновлення постачання через Ормузьку протоку. Наступне засідання заплановане на 29 листопада, коли учасники альянсу повернуться до питань виробничої політики на 2027 рік.

ОПЕК+ утримує видобуток без змін попри порушення нафтових потоків із Перської затоки

Сім провідних учасників ОПЕК+ 1 листопада залишили без змін цільові рівні видобутку на грудень. Подальші рішення перенесено на 2027 рік, тоді як фактичне постачання багатьох виробників залишається нижчим за встановлені орієнтири через експортні обмеження, спричинені війною з Іраном.

Рішення на 2027 рік залежатиме від відновлення експорту з Перської затоки та ризику надлишку нафти

Саудівська Аравія, росія, Ірак, Кувейт, Казахстан, Алжир та Оман ухвалили рішення під час онлайн-зустрічі 1 листопада. Представники семи держав розглянули стан і перспективи світового нафтового ринку та підтвердили чинні виробничі орієнтири на грудень.

Країни збільшували цільові рівні видобутку протягом значної частини 2026 року. У вересні вони завершили поетапне згортання добровільного скорочення постачання на 1,65 млн барелів на добу, вперше погодженого у 2023 році. Після цього цільові показники залишалися незмінними на жовтень і листопад.

ОПЕК+ водночас зберігає ще один рівень скорочення видобутку — приблизно 2 млн барелів на добу для більшості учасників до кінця 2026 року. Reuters зазначає, що країни Перської затоки нарощують експорт після тривалих порушень, але більшість виробників досі видобуває менше за встановлені цільові обсяги.

Повний склад ОПЕК+, до якого входить 21 країна, має зустрітися 29 листопада. Очікується, що учасники визначатимуть виробничі квоти та загальну структуру політики на 2027 рік.

Оцінювання виробничих потужностей затримується

Перед визначенням базових рівнів видобутку на 2027 рік група повинна завершити оцінювання виробничих потужностей країн. За інформацією джерел Reuters, завершення цієї роботи тепер очікується до середини листопада. Пошкодження та затримки проєктів із розширення потужностей на Близькому Сході ускладнили оцінювання майбутнього виробничого потенціалу.

Міжнародне енергетичне агентство та інші прогнозні організації попереджали про можливість надлишку пропозиції у 2027 році, якщо експорт нафти з Перської затоки повернеться до нормального рівня. Водночас для ОПЕК+ залишаються невизначеними тривалість війни з Іраном і темпи відновлення перевезень через Ормузьку протоку.

Напередодні рішення ціни на нафту зросли більш ніж на 2%. У п’ятницю Brent завершила торги майже на рівні $118 за барель — найвищому з квітня, оскільки трейдери враховували ризик посилення війни з Іраном після проміжних виборів у США.

«Сьогоднішнє рішення було простим. Набагато важливіше випробування відбудеться на міністерській зустрічі 29 листопада, коли ОПЕК+ визначатиме структуру видобутку на 2027 рік», — заявив аналітик Rystad Energy Хорхе Леон.

«ОПЕК+ має ухвалити надзвичайно складне рішення на 2027 рік. Групі доведеться планувати за величезної невизначеності щодо війни США з Іраном, темпів відновлення перевезень через Ормузьку протоку та розміру надлишку, який може виникнути після повернення порушених обсягів», — додав Леон.

Terminal. За матеріалами: OPEC, Reuters.