ADNOC попереджає про виснаження світових запасів нафти: резерви дизпального в окремих регіонах впали до 35-річних сезонних мінімумів

Світовий енергетичний ринок втратив майже 1 млрд барелів накопичених запасів нафти з початку порушень судноплавства через Ормузьку протоку. Про це 2 листопада 2026 року заявив генеральний директор ADNOC Султан аль-Джабер на конференції ADIPEC в Абу-Дабі. За його оцінкою, запаси дизельного пального в окремих регіонах перебувають на найнижчих для відповідної пори року рівнях за 35 років. Частка транспортування та логістики у вартості бареля зросла з 5% до 30%. Керівник ADNOC закликав збільшувати стратегічні резерви, розвивати переробку поблизу споживачів і зміцнювати паливну логістику.

Світовий ринок втратив майже 1 млрд барелів накопичених запасів

Генеральний директор державної нафтової компанії Об’єднаних Арабських Еміратів ADNOC Султан аль-Джабер 2 листопада 2026 року попередив про суттєве виснаження резервів світового енергетичного ринку внаслідок війни на Близькому Сході. Під час виступу на міжнародній енергетичній конференції ADIPEC в Абу-Дабі він повідомив, що з початку порушень судноплавства через Ормузьку протоку зі світових запасів було використано майже 1 млрд барелів нафти. Цей показник характеризує накопичене скорочення резервів, а не поточний добовий дефіцит виробництва. Для оцінювання фактичного балансу необхідно враховувати обсяги видобутку, переробки, споживання та міжнародної торгівлі.

За словами аль-Джабера, запаси дизельного пального в окремих регіонах опустилися до найнижчих рівнів за 35 років для відповідного сезону. Водночас він не навів окремих кількісних показників для Європи або конкретних країн. Тому зазначену оцінку не можна автоматично поширювати на всі регіональні ринки дизпального. Низькі запаси середніх дистилятів мають особливе значення перед зимовим сезоном. За таких умов навіть короткострокові перебої виробництва або транспортування можуть вимагати швидшого використання наявних резервів.

Як повідомляє Reuters, високі ціни на дизпальне вже створюють додаткові інфляційні ризики та збільшують витрати домогосподарств і підприємств.

Частка логістики у вартості бареля зросла з 5% до 30%

Окрему увагу керівник ADNOC приділив зміні структури витрат на постачання енергоресурсів. За його оцінкою, частка транспортування та логістики у вартості бареля зросла до 30% проти приблизно 5% до початку війни з Іраном. Таким чином, частка логістичних витрат збільшилася на 25 відсоткових пунктів, або в шість разів відносно початкового рівня. Ці показники характеризують оцінку ADNOC щодо впливу логістичних порушень на енергетичні постачання. Їх не слід безпосередньо застосовувати як універсальну структуру собівартості кожного бареля сирої нафти або дизельного пального. Зростання вартості транспортування означає, що навіть за незмінної ціни нафтопродукту в порту відправлення його доставлена вартість може збільшуватися через фрахт, страхування та зміну маршрутів.

На момент виступу аль-Джабера Brent торгувалася поблизу $110 за барель, приблизно на 50% вище рівня лютого 2026 року, який передував початку війни. Це поточна оцінка на момент виступу, а не ціна закриття торгів 2 листопада.

ADNOC закликає збільшувати резерви та розміщувати переробні потужності ближче до споживачів

Керівник компанії запропонував посилювати стійкість енергетичних систем шляхом розширення стратегічних сховищ, збільшення запасів готових нафтопродуктів і розвитку гнучких переробних потужностей поблизу основних ринків споживання. Йдеться про перехід від переважно оперативного реагування на порушення постачання до завчасного створення резервних виробничих і логістичних можливостей.

За інформацією Reuters, Міжнародне енергетичне агентство у жовтні погодило вивільнення понад 20 млн барелів дизпального, а також залишків сирої нафти в межах раніше оголошеної програми використання надзвичайних резервів. Однак вивільнення запасів є тимчасовим інструментом збільшення доступної пропозиції. Воно не компенсує автоматично втрат виробничих потужностей і не забезпечує постійного зростання випуску дизпального.

Для європейського ринку поєднання низьких резервів і підвищеної вартості логістики означає збереження ризиків навіть у разі короткострокового зниження світових цін на нафту.

Джерело: Reuters, 02.11.2026 — World’s energy supply buffers have been eroded, ADNOC CEO says.