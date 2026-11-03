ADNOC попереджає про виснаження світових запасів нафти: резерви дизпального в окремих регіонах впали до 35-річних сезонних мінімумів

Обновлено: Ноябрь 03, 2026.

Світовий енергетичний ринок втратив майже 1 млрд барелів накопичених запасів нафти з початку порушень судноплавства через Ормузьку протоку. Про це 2 листопада 2026 року заявив генеральний директор ADNOC Султан аль-Джабер на конференції ADIPEC в Абу-Дабі. За його оцінкою, запаси дизельного пального в окремих регіонах перебувають на найнижчих для відповідної пори року рівнях за 35 років. Частка транспортування та логістики у вартості бареля зросла з 5% до 30%. Керівник ADNOC закликав збільшувати стратегічні резерви, розвивати переробку поблизу споживачів і зміцнювати паливну логістику.

Світовий ринок втратив майже 1 млрд барелів накопичених запасів

Генеральний директор державної нафтової компанії Об’єднаних Арабських Еміратів ADNOC Султан аль-Джабер 2 листопада 2026 року попередив про суттєве виснаження резервів світового енергетичного ринку внаслідок війни на Близькому Сході. Під час виступу на міжнародній енергетичній конференції ADIPEC в Абу-Дабі він повідомив, що з початку порушень судноплавства через Ормузьку протоку зі світових запасів було використано майже 1 млрд барелів нафти. Цей показник характеризує накопичене скорочення резервів, а не поточний добовий дефіцит виробництва. Для оцінювання фактичного балансу необхідно враховувати обсяги видобутку, переробки, споживання та міжнародної торгівлі.

За словами аль-Джабера, запаси дизельного пального в окремих регіонах опустилися до найнижчих рівнів за 35 років для відповідного сезону. Водночас він не навів окремих кількісних показників для Європи або конкретних країн. Тому зазначену оцінку не можна автоматично поширювати на всі регіональні ринки дизпального. Низькі запаси середніх дистилятів мають особливе значення перед зимовим сезоном. За таких умов навіть короткострокові перебої виробництва або транспортування можуть вимагати швидшого використання наявних резервів.

Як повідомляє Reuters, високі ціни на дизпальне вже створюють додаткові інфляційні ризики та збільшують витрати домогосподарств і підприємств.

Частка логістики у вартості бареля зросла з 5% до 30%

Окрему увагу керівник ADNOC приділив зміні структури витрат на постачання енергоресурсів. За його оцінкою, частка транспортування та логістики у вартості бареля зросла до 30% проти приблизно 5% до початку війни з Іраном. Таким чином, частка логістичних витрат збільшилася на 25 відсоткових пунктів, або в шість разів відносно початкового рівня. Ці показники характеризують оцінку ADNOC щодо впливу логістичних порушень на енергетичні постачання. Їх не слід безпосередньо застосовувати як універсальну структуру собівартості кожного бареля сирої нафти або дизельного пального. Зростання вартості транспортування означає, що навіть за незмінної ціни нафтопродукту в порту відправлення його доставлена вартість може збільшуватися через фрахт, страхування та зміну маршрутів.

На момент виступу аль-Джабера Brent торгувалася поблизу $110 за барель, приблизно на 50% вище рівня лютого 2026 року, який передував початку війни. Це поточна оцінка на момент виступу, а не ціна закриття торгів 2 листопада.

ADNOC закликає збільшувати резерви та розміщувати переробні потужності ближче до споживачів

Керівник компанії запропонував посилювати стійкість енергетичних систем шляхом розширення стратегічних сховищ, збільшення запасів готових нафтопродуктів і розвитку гнучких переробних потужностей поблизу основних ринків споживання. Йдеться про перехід від переважно оперативного реагування на порушення постачання до завчасного створення резервних виробничих і логістичних можливостей.

За інформацією Reuters, Міжнародне енергетичне агентство у жовтні погодило вивільнення понад 20 млн барелів дизпального, а також залишків сирої нафти в межах раніше оголошеної програми використання надзвичайних резервів. Однак вивільнення запасів є тимчасовим інструментом збільшення доступної пропозиції. Воно не компенсує автоматично втрат виробничих потужностей і не забезпечує постійного зростання випуску дизпального.

Для європейського ринку поєднання низьких резервів і підвищеної вартості логістики означає збереження ризиків навіть у разі короткострокового зниження світових цін на нафту.

Джерело: Reuters, 02.11.2026 — World’s energy supply buffers have been eroded, ADNOC CEO says.

Автор:

(Всего статей: 2599)

ЭкспертСвязаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоти, Енергетика, Компанії, Метан, Офіціоз, Торгівля

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Назва Вшої компанії (обов'язково):

Ваш номер телефона:

Ваш E-Mail (обов'язково):

Ваше повідомлення:

Прохання виправити! :)

Помилка:

Як правильно: