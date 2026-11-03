Бензин А-95: імпортний паритет упав нижче 69 грн/л, але стели залишаються біля 90 грн/л

Європейський ринок бензину наприкінці жовтня різко змінив напрям. Після місяців високої маржі переробки й обмеженої пропозиції котирування готового бензину почали знижуватися. Запаси у найбільшому північноєвропейському торговельному центрі відновилися, Китай розширив експортні квоти, а сезонне послаблення попиту посилило тиск на ціни.

Український ринок отримав цей сигнал через імпортний паритет. Станом на 2 листопада його розрахункове значення для бензину А-95 становило 68,84 грн/л, тоді як середня роздрібна ціна по Україні залишалася на рівні 90,04 грн/л.

Чому європейський бензин дешевшає, а українські стели майже не змінюються? І чи означає нинішня ситуація появу реального потенціалу здешевлення? Давайте розберемося.

Європейський ринок: від високих марж до різкої корекції

Ще на початку жовтня ситуація на європейському ринку бензину залишалася напруженою. Обмежені запаси, перебої з переробкою та геополітичні ризики підтримували високі премії готового продукту до сирої нафти.

За повідомленнями галузевих агентств, 9 жовтня бензинова маржа переробки в Північно-Західній Європі сягала приблизно 47,60 дол./бар. Запаси бензину в торговельному центрі Амстердам-Роттердам-Антверпен (ARA) становили 839 тис. т. До 22 жовтня вони зменшилися до 707 тис. т — найнижчого рівня з вересня 2021 року.

Але наступні тижні ситуація змінилася. 29 жовтня запаси ARA збільшилися на 22,7%, до 868 тис. т. Одночасно маржа переробки бензину в Північно-Західній Європі наблизилися до мінімальних рівнів із березня.

Цей розворот свідчить, що важливі не лише коливання світової ціни на нафту, а головне — баланс самого готового бензину.

Додатковою ознакою послаблення ринку стало скорочення експорту бензину з Європейського Союзу та Великої Британії до інших регіонів. За даними Kpler, у жовтні відповідні відвантаження оцінювалися приблизно у 917 тис. бар./добу проти 1,06 млн бар./добу у вересні (-13,5%). Менший відплив ресурсу за кордон сприяє поліпшенню його доступності всередині європейського ринку.

Китай збільшує пропозицію, але не тільки він визначає ціни

Другим важливим чинником стало рішення Китаю розширити можливості експорту пального.

На початку жовтня китайські компанії отримали дозвіл на експорт близько 3,7 млн т бензину, дизельного й авіаційного пального разом. Наприкінці місяця Пекін додатково видав четвертий пакет експортних квот, збільшивши річний дозволений обсяг трьох продуктів на 6% порівняно з попереднім роком. Китай належить до великих постачальників нафтопродуктів на азійські ринки, тому збільшення дозволених експортних обсягів здатне змінювати конкуренцію між торговельними напрямками.

Проте, експортна квота ще не означає, що весь дозволений обсяг уже вийшов на ринок. Крім того, 3,7 млн т жовтневого експорту припадають не лише на бензин. Але додаткова пропозиція в Азії може послаблювати конкуренцію за готовий бензин у міжнародній торгівлі, створюючи понижувальний тиск і на європейські котирування.

Наприкінці жовтня цей ефект супроводжувався зниженням бензинових марж і накопиченням запасів у Сінгапурі.

Дорога нафта більше не гарантує дорожчання бензину

Парадокс нинішньої ситуації полягає в тому, що бензин дешевшає на тлі все ще дорогої нафти. За наявними даними, 3 листопада Brent становив 106,57 дол./бар після різкого падіння з рівнів 117 дол./бар . Різниця в динаміці сирої нафти й готового бензину пояснюється тим, що їхні ціни формуються під впливом різних однакових факторів.

Для нафти важливими залишаються видобуток, транспортні маршрути, фізична доступність сировини та геополітична премія. Для бензину, крім вартості нафти, вирішальне значення мають завантаження нафтопереробних заводів, випуск готового продукту, його запаси, сезонний попит, торговельні потоки та витрати на доставку. Саме тому Brent не можна використовувати замість котирування Platts gasoline при оцінюванні імпортної вартості А-95.

Близький Схід залишається джерелом ризику нового подорожчання

У жовтневому звіті Міжнародне енергетичне агентство зазначило, що експорт готових нафтопродуктів із Близького Сходу залишається значно нижчим за довоєнний рівень. У вересні він становив приблизно 1,9 млн бар./добу проти 4,7 млн бар./добу до початку кризи. Ще треба врахувати, що показники охоплюють усі нафтопродукти, а не лише бензин. Проте вони характеризують масштаб порушення міжнародної системи постачання готового пального.

Окрема проблема — вартість морського транспортування. За оцінкою МЕА, рекордні ставки фрахту й подорожчання фізичної нафти різко погіршили економіку переробки в Європі та Азії. Якщо сировина й доставка залишаються надто дорогими, підприємства можуть скорочувати завантаження. Це, своєю чергою, створює ризик нового зменшення пропозиції готового бензину.

Геополітична невизначеність особливо помітна на початку листопада.

2 листопада Brent різко подешевшав на тлі повідомлень про переговори щодо припинення війни з Іраном. Однак уже 3 листопада нові повідомлення про військові дії та відсутність близької домовленості знову підвищили занепокоєння учасників ринку. Тому покладатися на стале геополітичне послаблення нафтових цін поки передчасно.

Український роздріб не повторює рух імпортної бази

На цьому зовнішньому тлі українські показники виглядають особливо показово.

За даними на 2 листопада:

середня роздрібна ціна А-95 — 90,04 грн/л ;

; середня гуртова ціна — 82,11 грн/л ;

; внутрішній роздрібно-гуртовий спред — 7,93 грн/л.

Особливо показово, що імпортний паритет, розрахований за європейськими котируваннями, валютними курсами, податками та логістичними витратами, дорівнював 68,84 грн/л. Спред роздрібної ціни до імпортного паритету сягнув 22,75 грн/л, або 33,05%.

Внутрішній спред 7,93 грн/л характеризує різницю між середньою роздрібною та гуртовою цінами в Україні. Спред 22,75 грн/л показує відхилення роздрібної ціни у визначеній вибірці від розрахункової вартості імпорту.

Важливішою за абсолютний розмір спреду є його динаміка.

Гурт уже дешевшає, але стели майже не реагують

За період із 26 жовтня до 2 листопада середня гуртова ціна А-95 зменшилася з 83,42 до 82,11 грн/л, тобто приблизно на 1,31 грн/л.

Середня роздрібна ціна за той самий період змінилася лише з 90,01 до 90,04 грн/л — на три копійки.

У результаті внутрішній роздрібно-гуртовий спред збільшився з 6,59 до 7,93 грн/л, або на 1,36 грн/л.

Отже, розходження вже спостерігається не тільки між європейською та українською ціновими базами. Український гурт також почав дешевшати, тоді як середня роздрібна ціна залишається практично незмінною.

Цей факт надає споживачеві сподівання щодо майбутньої позитивної реакції АЗС .

Дискаунтери й преміальні АЗС мають різний ціновий простір

На 2 листопада дискаунтери продавали А-95 у середньому по 89,21 грн/л, преміальні мережі — по 93,39 грн/л.

Різниця становила 4,18 грн/л.

За однакового розрахункового імпортного паритету 68,84 грн/л спред до паритету становив:

у дискаунтерів — 20,37 грн/л, або 29,59% ;

; у преміальних мереж — 24,55 грн/л, або 35,66%.

Для споживача практичне значення полягає у тому, що імпортна база й внутрішній гурт продовжать дешевшати.

Чи можливе здешевлення А-95 найближчим часом

Наявні факти підтримують три умовні сценарії.

Сценарій поступового здешевлення. Європейські бензинові котирування залишаються на нижчих рівнях, експортні квоти Китаю сприяють додатковій пропозиції, а український гурт продовжує знижуватися. За таких умов потенціал передачі здешевлення у роздріб посилюється.

Сценарій стабілізації. Після падіння європейських бензинових марж ринок знаходить нову рівновагу. Внутрішній гурт припиняє зниження, а середні ціни АЗС утримуються поблизу нинішніх значень.

Ризик нового подорожчання. Переговори щодо Близького Сходу не дають результату, дорожчають сировина й фрахт, скорочується завантаження європейських НПЗ або знову зменшуються запаси бензину. У такому випадку понижувальний вплив додаткової пропозиції може бути частково або повністю нейтралізований.

Зазначу, що жоден зі сценаріїв не є гарантованим прогнозом, оскільки для наступного руху внутрішнього ринку визначальними залишаються динаміка Platts gasoline, фактичні гуртові ціни України, валютний курс і зміни роздрібних цін за класами АЗС. Проте рекодний спред ціни на АЗС до імпортного паритету дозволяє із вискою ймоірністю очікувати зниження цін.

Висновок

На початку листопада на європейському бензиновому ринку сформувався набір підтверджених понижувальних чинників: скорочення маржі готового бензину, відновлення запасів ARA, розширення китайських експортних квот і сезонне послаблення попиту. Їхній вплив уже узгоджується з істотно нижчим розрахунковим імпортним паритетом А-95 в Україні.

Внутрішній гурт за останній тиждень подешевшав приблизно на 1,31 грн/л, а середня роздрібна ціна практично не змінилася. Саме ця розбіжність дає найвагомішу фактичну підставу говорити про потенціал коригування цін на стелах.

Підготовленно: Науково-технічним центром «Псіхєя».

Джерела: Міжнародне енергетичне агентство — Oil Market Report, October 2026; Reuters, 9 і 30 жовтня та 2–3 листопада 2026 року; Insights Global — дані запасів ARA; Kpler — міжнародні потоки бензину; аналіз українського паливного ринку станом на 2 листопада 2026 року.