Brent знизилася до $103,60 за барель на тлі переговорів щодо Ірану: нафтовий ринок залишається під впливом воєнних ризиків

3 листопада 2026 року світові нафтові котирування продовжили зниження після різкого падіння попереднього дня. За даними Reuters, ф’ючерси Brent завершили торги на рівні $103,60 за барель, а американська WTI — $96,09 за барель. Обидва показники опустилися приблизно до чотиритижневих мінімумів. Учасники ринку оцінювали перспективи переговорів між США та Іраном за посередництва Катару, водночас враховуючи ризики нових військових ударів і перебоїв постачання. Для ринку дизпального зниження сировинних котирувань залишається лише одним із чинників ціноутворення.

Ціни на нафту знизилися приблизно на 1% після попереднього різкого падіння

Світові нафтові котирування 3 листопада 2026 року продовжили зниження на тлі очікувань можливого дипломатичного врегулювання конфлікту на Близькому Сході.

За інформацією Reuters, ф’ючерси Brent завершили торговельну сесію на рівні $103,60 за барель, а американська WTI — $96,09 за барель.

Ціни знизилися приблизно на 1% і досягли найнижчих рівнів майже за чотири тижні.

Нафтовий ринок продовжував реагувати на переговори між США та Іраном, які відбуваються за посередництва Катару.

Водночас представник іранської сторони заявив, що учасники переговорів залишаються далекими від остаточної домовленості.

Додаткову невизначеність створили повідомлення про обмежені американські удари по іранському острову Кешм.

Отже, зниження котирувань відбулося в умовах суперечливих сигналів: дипломатичні зусилля послаблювали геополітичну премію, тоді як продовження військових дій підтримувало ризики порушення постачання.

Переговори не усувають фактичних обмежень нафтової логістики

Невизначеність навколо Ормузької протоки залишається одним із ключових чинників міжнародного нафтового ринку.

Через цей маршрут до початку кризи проходило близько 20% світових нафтових постачань. Тривалі порушення судноплавства змінили напрямки транспортування нафти та збільшили вартість морської логістики.

Навіть у разі дипломатичного прогресу фактичне відновлення експорту залежатиме від безпекових умов, доступності танкерів, страхового покриття та роботи перевалочної інфраструктури.

Крім того, попередні порушення постачання спричинили скорочення запасів нафти та нафтопродуктів.

Тому зменшення очікуваної геополітичної премії в нафтових котируваннях не означає негайного відновлення фізичного балансу міжнародного ринку.

Для дизпального важливішою залишається доступність готового продукту

Зниження ціни Brent може послаблювати витрати на закупівлю сировини для НПЗ, але не усуває дефіциту готових середніх дистилятів.

Якщо виробництво дизпального залишається обмеженим через пошкодження заводів або логістичні перебої, ціни готового продукту можуть знижуватися повільніше за нафтові котирування.

Для європейського ринку додаткове значення мають запаси дизпального, імпортні відвантаження та маржа переробки.

За прогнозом Міжнародного енергетичного агентства, світовий баланс газойлю залишатиметься напруженим протягом значної частини 2027 року через необхідність відновлення запасів, скорочених у 2026 році.

Отже, падіння Brent до $103,60 за барель є підтвердженою зміною сировинної цінової бази, але саме по собі не доводить відповідного зниження європейських фізичних котирувань дизельного пального.

Для українського імпортного паритету вирішальними залишатимуться котирування готового дизпального, курс валют, податки та транспортні витрати.

Джерела: Reuters