Нафта Brent подешевшала на 7,6% на тлі переговорів щодо Ірану: зниження сировинних котирувань поки не гарантує здешевлення дизпального

2 листопада 2026 року нафтові котирування різко знизилися після повідомлень про можливий дипломатичний прорив у переговорах щодо припинення війни з Іраном. Brent подешевшала на 7,6% — до $104,77 за барель, американська WTI — на 7,4%, до $96,46 за барель. Ринок відреагував на переговори за посередництва Катару та повідомлення про готовність іранського керівництва розглядати політичне врегулювання. Водночас фізичні обмеження постачання нафтопродуктів і низькі запаси дизпального залишаються окремими чинниками формування цін.

Brent опустилася до $104,77 за барель після повідомлень про переговори

Світові ціни на нафту 2 листопада 2026 року продемонстрували одне з найбільших денних падінь за останні місяці на тлі сподівань на послаблення воєнного протистояння на Близькому Сході. За даними The Wall Street Journal, ф’ючерси Brent завершили торговельну сесію на рівні $104,77 за барель, знизившись на 7,6%. Американська WTI подешевшала на 7,4% — до $96,46 за барель.

Reuters раніше протягом торговельного дня також повідомляло про прискорення падіння цін. Станом на 13:57 за Гринвічем Brent коштувала $106,65 за барель, що на $6,78, або 6%, менше попереднього рівня. Отже, внутрішньоденні котирування та результати завершення торгів відображають різні моменти часу. Для оцінювання підсумкової зміни 2 листопада слід використовувати показники відповідного закриття.

Головною причиною розпродажу нафтових контрактів стали повідомлення про переговори іранських представників із катарськими посередниками, спрямовані на припинення війни зі США та Ізраїлем. За інформацією Reuters, сторони обговорювали проєкт можливих домовленостей, а наступний раунд переговорів міг відбутися після додаткових консультацій.

Президент Ірану Масуд Пезешкіан повідомив про надання уряду певних повноважень для ведення переговорів. Це посилило очікування можливого дипломатичного врегулювання.

Зниження геополітичної премії не означає відновлення постачання через Ормузьку протоку

Різке падіння нафтових котирувань відображає переоцінку учасниками ринку ймовірності подальших перебоїв постачання. Водночас сам початок або продовження переговорів не є підтвердженням відновлення повноцінного судноплавства через Ормузьку протоку.

Для фізичного ринку необхідно розрізняти зміну очікувань трейдерів і фактичне збільшення доступних обсягів нафти та нафтопродуктів. Відновлення міжнародних потоків залежатиме від безпекових умов для судноплавства, доступності танкерів, страхового покриття та готовності виробників збільшувати відвантаження.

Крім того, наслідки попередніх порушень постачання можуть зберігатися навіть після зниження безпосередньої воєнної загрози. Нафтовий ринок увійшов у листопад із суттєво скороченими резервами. Того ж дня генеральний директор ADNOC Султан аль-Джабер повідомив про використання майже 1 млрд барелів світових запасів від початку кризи в Ормузькій протоці. Тому відновлення стабільного постачання потребуватиме не лише нормалізації морської логістики, а й поповнення запасів і забезпечення достатнього завантаження нафтопереробних підприємств.

Для дизпального вирішальними залишаються маржа переробки та фізична пропозиція

Дизельне пальне є готовим нафтопродуктом, ціна якого залежить не лише від вартості сирої нафти, а й від балансу виробництва та споживання середніх дистилятів. За умов обмеженої пропозиції дизпального зниження Brent може супроводжуватися збереженням високої премії готового продукту до сировини. Відповідно, падіння ціни нафти на 7,6% не означає автоматичного здешевлення дизпального на аналогічну величину.

Для оцінювання фактичної реакції європейського ринку необхідно зіставити зміну котирувань дизпального з динамікою Brent, маржею переробки та вартістю морського транспортування. Зменшення геополітичної премії може послаблювати сировинну складову ціни дизпального, але ефект залежатиме від того, чи супроводжуватиметься дипломатичне врегулювання збільшенням фізичної пропозиції нафтопродуктів. Таким чином, падіння Brent 2 листопада є важливим сигналом зміни очікувань на світовому ринку нафти, однак поки не підтверджує початку стійкого зниження закупівельної вартості дизпального для європейських та українських споживачів.

Джерело: The Wall Street Journal