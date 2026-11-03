Світовий ринок втратив майже 1 млрд барелів нафтових запасів на тлі порушення постачання через Ормузьку протоку

Обновлено: Ноябрь 03, 2026.

Світовий нафтовий ринок втратив майже 1 млрд барелів запасів від початку порушень судноплавства через Ормузьку протоку, заявив 2 листопада генеральний директор ADNOC Султан Аль-Джабер. За його оцінкою, витрати на транспортування та логістику зросли з 5% до 30% вартості бареля. Компанія закликає розширювати стратегічні резерви, запаси нафтопродуктів і переробні потужності поблизу споживачів.

Скорочення резервів та подорожчання логістики послаблюють здатність нафтового ринку компенсувати перебої постачання

2 листопада 2026 року на міжнародній енергетичній конференції ADIPEC в Абу-Дабі генеральний директор державної нафтової компанії ОАЕ ADNOC Султан Аль-Джабер заявив про суттєве виснаження світових резервів нафти внаслідок війни з Іраном та обмеження транспортування через Ормузьку протоку.

За його словами, із глобальних запасів було використано майже 1 млрд барелів нафти. В окремих регіонах запаси дизельного пального скоротилися до найнижчих для відповідного сезону рівнів за 35 років. Водночас дефіцит постачання скрапленого природного газу на деяких ринках оцінюється у 600 млрд кубічних футів.

Особливо помітно змінилася структура витрат на постачання нафти. За оцінкою Аль-Джабера, частка транспортування та логістики у вартості бареля збільшилася з 5% до початку війни до 30%. Така зміна відображає масштаб порушень традиційних маршрутів постачання енергоресурсів.

Під час виступу керівник ADNOC зазначив, що міжнародний еталон Brent торгується приблизно по $110 за барель, що близько на 50% перевищує рівень лютого перед початком бойових дій.

Аль-Джабер наголосив на необхідності збільшення стратегічних нафтових резервів, створення додаткових запасів готових нафтопродуктів та розвитку гнучких переробних потужностей поблизу основних ринків споживання.

«Нам потрібні розширені стратегічні сховища, більші запаси нафтопродуктів і гнучкі переробні потужності ближче до ринків споживання», — заявив генеральний директор ADNOC Султан Аль-Джабер.

За інформацією Reuters, у жовтні Міжнародне енергетичне агентство погодило вивільнення на ринок понад 20 млн барелів дизельного пального та залишків нафти з рекордного екстреного вивільнення резервів, оголошеного в березні. Метою заходів було збільшення доступної пропозиції та стримування різкого зростання цін.

Генеральний директор Saudi Aramco Амін Нассер раніше повідомив, що у світі залишилося менш ніж 6 млрд барелів комерційних запасів нафти, причому переважна їх частина практично недоступна для оперативного використання.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.

Автор:

(Всего статей: 2599)

ЭкспертСвязаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
«
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоти, Енергетика, Компанії, Метан, Офіціоз, Торгівля

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Назва Вшої компанії (обов'язково):

Ваш номер телефона:

Ваш E-Mail (обов'язково):

Ваше повідомлення:

Прохання виправити! :)

Помилка:

Як правильно: