TotalEnergies: дорожчання нафти прискорює перехід на електромобілі та альтернативне пальне

Французька енергетична компанія TotalEnergies 2 листопада представила оновлений прогноз розвитку світової енергетики до 2060 року. Компанія зазначає, що енергетична криза 2026 року прискорила поширення електромобілів та посилила значення біопального й диверсифікації постачання. Водночас у базовому сценарії попит на нафтопродукти продовжуватиме зростати, вийде на плато у 2030-х роках і лише після цього почне поступово скорочуватися.

Енергетична криза змінює структуру споживання пального, але не усуває залежності економіки від нафтопродуктів

2 листопада 2026 року TotalEnergies опублікувала восьме видання щорічного дослідження TotalEnergies Energy Outlook, присвяченого перспективам розвитку світової енергетичної системи до 2060 року.

Компанія розглядає наслідки порушення судноплавства через Ормузьку протоку як випробування стійкості глобальної системи постачання енергоресурсів. У документі наголошується на необхідності розвитку внутрішніх джерел енергії, зокрема відновлюваної енергетики та біопального, диверсифікації імпорту й накопичення запасів викопного палива.

За оцінкою TotalEnergies, криза також прискорює технологічні зміни. Починаючи з другого кварталу 2026 року продажі електромобілів активізувалися в Азії, Латинській Америці та Європі. Одночасно посилилися вимоги щодо додавання біопального до традиційних моторних палив.

У сценарії Trends, який відображає продовження нинішніх державних політик, технологічних тенденцій і поведінки споживачів, світовий попит на нафтопродукти зростатиме до виходу на плато протягом 2030-х років. Надалі компанія передбачає його поступове скорочення.

Стримувальними чинниками для енергетичного переходу залишаються обмеження електромереж, геополітична напруженість і вартість масштабного впровадження нових технологій.

Інвестиції в низьковуглецеву енергетику майже подвоїлися за десятиліття

За даними TotalEnergies, світові інвестиції в низьковуглецеві джерела енергії, включно з електрифікацією кінцевого споживання, збільшилися з $1,2 трлн у 2015 році до $2,1 трлн у 2025 році.

Китай забезпечує приблизно 60% світового введення сонячних панелей, 70% вітрових турбін і 60% продажів електромобілів.

Частка електроенергії у світовому кінцевому енергоспоживанні, за оцінкою компанії, збільшується на 1,3% щороку від 2000 року. При цьому приріст попиту на електроенергію у 2025 році був повністю забезпечений новими низьковуглецевими джерелами.

TotalEnergies розглядає три сценарії енергетичного розвитку, які відрізняються масштабами державних кліматичних заходів, міжнародної співпраці та впровадження технологій. Для ринку моторного пального особливе значення має співвідношення між розвитком електротранспорту, використанням біопального та збереженням попиту на традиційні нафтопродукти.

У компанії підкреслюють, що стійкість енергетичної системи потребує одночасного розвитку альтернативних джерел енергії та забезпечення надійності постачання традиційних палив, які продовжують відігравати істотну роль у світовому енергобалансі.

Джерело: Terminal. За матеріалами: TotalEnergies.