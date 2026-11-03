Європейський газойль подешевшав на 3,05% до $1374 за тонну, але ціни залишаються поблизу річного максимуму

Обновлено: Ноябрь 03, 2026.

Станом на 10:15 за Гринвічем 2 листопада 2026 року індикативна ціна газойлю становила $1374 за тонну, що на $43,20, або 3,05%, нижче попереднього 24-годинного орієнтира. За даними ForexSrovnavac, попри поточне зниження, котирування залишалися на 93,3% вищими, ніж роком раніше. Протягом останніх семи днів ціна зменшилася на 5,31%, тоді як за 30 днів зросла на 2,13%. Дані характеризують ринковий індикатор газойлю на момент оновлення, а не підсумкову ціну закриття біржової сесії.

Зниження цін на газойль відбувається на тлі падіння нафтових котирувань

Європейський ринок газойлю 2 листопада 2026 року продемонстрував зниження цін на тлі послаблення нафтових котирувань і нових повідомлень про переговори щодо припинення війни на Близькому Сході. За інформацією спеціалізованого сервісу ForexSrovnavac, станом на 10:15 за Гринвічем індикативна ціна газойлю становила $1374 за тонну. Порівняно з попереднім 24-годинним орієнтиром показник знизився на $43,20 за тонну, або 3,05%.

Упродовж попередніх семи днів ціна зменшилася на $77,10 за тонну, або 5,31%. Водночас за 30 днів зберігалося зростання на $28,60 за тонну, або 2,13%. Отже, короткострокове падіння котирувань поки не змінило загальної картини високих цін на середні дистиляти.

Слід враховувати, що наведене значення є індикативною котирувальною інформацією сервісу, який відстежує біржовий газойль. Воно не є підтвердженою офіційною ціною закриття торгів ICE або фізичним котируванням дизпального з визначеним базисом постачання.

Газойль залишається значно дорожчим, ніж рік тому

За даними ForexSrovnavac, протягом останніх 12 місяців ціна відповідного індикатора газойлю зросла на 93,3%. Річний діапазон котирувань становив від $595,80 до $1477 за тонну. Поточний рівень $1374 за тонну був на $103 нижчим за зазначений річний максимум, тобто приблизно на 7%.

Таким чином, навіть після зниження 2 листопада ринок залишався поблизу верхньої межі річного цінового діапазону. Високий рівень цін узгоджується із загальною ситуацією обмеженої пропозиції середніх дистилятів на міжнародному ринку.

Міжнародне енергетичне агентство у жовтневому звіті повідомляло, що у вересні гуртові ціни дизпального в Європі та США досягали приблизно $220 за барель.

Агентство також відзначало значне зростання маржі переробки у третьому кварталі 2026 року на тлі рекордних премій дизельного та авіаційного пального до сирої нафти. Однак ці показники належать до різних дат, цінових базисів та одиниць вимірювання. Тому їх не можна безпосередньо порівнювати без відповідного приведення до однакових умов.

Джерела: ForexSrovnavac, International Energy Agency

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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