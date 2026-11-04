Дизпальне не дешевшає слідом за нафтою: пошкодження НПЗ утримують високі ціни на середні дистиляти

3 листопада 2026 року Axios повідомило про суттєве розходження між динамікою світових цін на нафту та дизельне пальне. Попри різке падіння нафтових котирувань 2 листопада, американські ф’ючерси на дизпальне відреагували незначним зниженням. Ціни дизельного пального залишаються більш ніж удвічі вищими за рівень кінця 2025 року. Основною причиною цінової стійкості готового продукту аналітики називають обмежену пропозицію через пошкодження нафтопереробних потужностей на Близькому Сході та в росії. Міжнародне енергетичне агентство очікує, що напруженість на ринку газойлю збережеться протягом значної частини 2027 року.

Падіння нафтових котирувань не спричинило відповідного зниження цін на дизпальне

Світовий ринок дизельного пального продовжує демонструвати відмінну від сирої нафти цінову динаміку. Як повідомило 3 листопада американське видання Axios, різке падіння нафтових котирувань попереднього дня майже не позначилося на ф’ючерсних цінах дизпального у США.

За оцінкою видання, дизельне пальне залишалося більш ніж на 100% дорожчим порівняно з кінцем 2025 року. Отже, попри корекцію нафтового ринку, ціни середніх дистилятів зберігали значну частину попереднього зростання.

Причина полягає у відмінності товарних балансів. Сира нафта є сировиною для переробки, тоді як дизпальне — готовим продуктом, доступність якого залежить від роботи нафтопереробних заводів, структури виробництва, запасів і міжнародної логістики.

За інформацією Axios, пошкодження нафтопереробної інфраструктури країн Перської затоки внаслідок іранських атак, а також удари українських безпілотників по російських НПЗ скоротили можливості постачання дизпального з обох регіонів.

Таким чином, зниження ціни сирої нафти не усуває дефіциту виробничих потужностей, необхідних для виготовлення готового дизельного пального.

МЕА очікує збереження напруженості на ринку газойлю у 2027 році

У жовтневому звіті Міжнародне енергетичне агентство зазначило, що у вересні гуртові ціни дизпального в Європі та США досягали рекордних значень близько $220 за барель. Згодом вони знизилися, але залишилися значно вищими за докризові рівні.

За оцінкою МЕА, світове виробництво газойлю в третьому кварталі 2026 року становило приблизно 27,2 млн барелів на добу, що на 1,7 млн барелів на добу менше, ніж роком раніше.

Одночасно світовий попит на дизельне та інше газойлеве пальне залишався відносно стійким, попри високі ціни. Особливо це стосується автомобільного транспорту, промисловості та сільського господарства.

МЕА прогнозує, що навіть за відновлення переробки наприкінці 2026 року накопичений дефіцит запасів не буде швидко компенсований. Відновлення резервів понад звичайні сезонні коливання агентство не очікує раніше другого півріччя 2027 року.

Прогноз передбачає можливе повернення поточного балансу виробництва та споживання газойлю до профіциту в першому кварталі 2027 року, проте цього буде недостатньо для швидкого поповнення запасів, втрачених протягом 2026 року.

Для європейського та українського ринків ключовим залишається спред дизпального до нафти

Розходження між цінами сирої нафти та готового дизпального має безпосереднє значення для європейських імпортерів.

За умов обмеженої пропозиції зниження Brent може супроводжуватися збереженням високої маржі дизпального до сирої нафти. Тому зміна вартості нафти не передається автоматично в такій самій пропорції на гуртові ціни середніх дистилятів.

Для оцінювання українського імпортного паритету дизпального важливо використовувати котирування готового продукту відповідної специфікації, зокрема європейського дизпального із вмістом сірки 10 ppm, а не лише нафтовий індикатор Brent.

Окремо необхідно враховувати вартість транспортування, страхування, валютний курс і податки.

Поточна ситуація свідчить, що подальше здешевлення сирої нафти може зменшувати сировинну складову ціни дизпального, проте стійке зниження вартості готового продукту залежатиме від відновлення нафтопереробки та міжнародних потоків постачання.

Джерела: Axios, 03.11.2026 — Crude oil tumbles aren’t helping diesel; International Energy Agency — Oil Market Report, October 2026.