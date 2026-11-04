Італія знизила акциз на дизпальне на €40 за 1000 літрів: податкова пільга діятиме до 7 листопада

3 листопада 2026 року спеціалізований сервіс fuel-prices.eu оприлюднив аналіз тимчасового зниження акцизу на автомобільне дизельне пальне в Італії. Відповідно до урядового декрету від 27 жовтня, ставка акцизу на період із 28 жовтня до 7 листопада становить €632,90 за 1000 літрів замість стандартних €672,90. Зниження на €40 за 1000 літрів з урахуванням податку на додану вартість 22% відповідає потенційному зменшенню роздрібної ціни на 4,88 євроцента за літр. Захід поширюється лише на дизпальне та має обмежений строк дії.

Ставку акцизу на дизпальне зменшено до €632,90 за 1000 літрів

В Італії діє тимчасова знижена ставка акцизу на автомобільне дизельне пальне. Її встановлено спільним декретом Міністерства економіки та фінансів і Міністерства довкілля та енергетичної безпеки від 27 жовтня 2026 року.

Як повідомив 3 листопада спеціалізований сервіс fuel-prices.eu, ставка акцизу становить €632,90 за 1000 літрів замість звичайних €672,90.

Отже, зниження дорівнює €40 за 1000 літрів, або 4 євроценти за літр без урахування податку на додану вартість.

З урахуванням італійської ставки ПДВ 22% потенційний податковий ефект становить 4,88 євроцента за літр.

Для автомобільного бака місткістю 50 літрів розрахункова економія дорівнює €2,44 за умови повного перенесення податкового зниження у роздрібну ціну.

Це розрахунковий ефект податкового рішення, а не підтверджене фактичне здешевлення дизпального на всіх італійських АЗС.

Пільга діє з 28 жовтня до 7 листопада 2026 року включно.

Уряд використовує додаткові надходження ПДВ для зменшення паливного акцизу

Італійський механізм тимчасового зниження акцизу передбачає компенсацію споживачам частини додаткових податкових надходжень, які бюджет отримує внаслідок подорожчання нафти.

Коли міжнародні ціни на нафту зростають, збільшується й абсолютна сума ПДВ, що надходить до бюджету від продажу пального. Відповідний механізм дозволяє використати частину додаткових надходжень для тимчасового зниження акцизу.

У декреті зазначено, що умови для застосування такого механізму були встановлені за результатами вересня 2026 року.

Зниження стосується дизельного пального, яке використовується як моторне паливо. Акциз на бензин залишається на стандартному рівні €672,90 за 1000 літрів.

За даними Європейської комісії, середня роздрібна ціна дизпального в Італії за тиждень, що розпочався 26 жовтня, становила €2,247 за літр із податками.

Якби податкову пільгу було повністю перенесено на роздрібні ціни за незмінності інших складових, розрахункова середня ціна зменшилася б приблизно до €2,198 за літр.

Проте така оцінка є умовною. Фактична роздрібна ціна залежить також від міжнародних котирувань дизпального, транспортних витрат і торговельної маржі.

Після 7 листопада можливе повернення стандартної ставки акцизу

Італійське рішення має короткостроковий характер і не встановлює постійного зниження податкового навантаження на дизпальне.

За відсутності нового урядового рішення з 8 листопада має відновитися стандартна ставка акцизу €672,90 за 1000 літрів.

Це означатиме повернення податкової складової на попередній рівень. З урахуванням ПДВ потенційна різниця становить 4,88 євроцента за літр.

Водночас фактична зміна цін на АЗС може відрізнятися від цього показника через одночасні коливання закупівельної вартості пального.

Італійський механізм демонструє використання автоматизованого податкового інструменту для часткової компенсації споживачам наслідків високих міжнародних цін на нафту.

Для європейського ринку дизпального такий захід впливає насамперед на кінцеву ціну для споживача, але не збільшує фізичну пропозицію пального й не усуває обмежень виробництва середніх дистилятів.

Джерела: fuel-prices.eu