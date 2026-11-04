Маржа переробки Marathon Petroleum зросла більш ніж удвічі — до $45,70 за барель

Обновлено: Ноябрь 04, 2026.

Американська Marathon Petroleum повідомила 3 листопада про різке збільшення прибутковості нафтопереробки у третьому кварталі 2026 року. Маржа переробки та збуту перевищила вдвічі минулорічний рівень і досягла $45,70 за барель. Завантаження виробничих потужностей становило 100%, а обсяги переробки — 3,2 млн барелів на добу. Компанія також оголосила про продаж двох НПЗ компанії CVR Energy в межах угоди на $4,2 млрд.

Дефіцит нафтопродуктів і високі переробні маржі підтримують прибутковість американських НПЗ

За повідомленням Reuters, Marathon Petroleum перевищила очікування аналітиків щодо фінансових результатів третього кварталу 2026 року. Скоригований прибуток становив $26,93 на акцію проти прогнозованих аналітиками LSEG $24,47.

Головними чинниками стали максимальне використання виробничих потужностей і зростання маржі переробки на тлі порушень світового постачання пального через війни в Ірані та Україні.

Маржа переробки й збуту зросла більш ніж удвічі — до $45,70 за барель. Завантаження нафтових потужностей досягло 100%, тоді як роком раніше становило 95%.

Середньодобові обсяги переробки збільшилися до 3,2 млн барелів проти 3 млн барелів у третьому кварталі 2025 року. На четвертий квартал Marathon прогнозує загальну переробку на рівні 3,08 млн барелів на добу.

Reuters зазначає, що порушення нафтових потоків через Ормузьку протоку, а також удари по енергетичній інфраструктурі Близького Сходу та росії скоротили доступність готового пального. Це сприяло зростанню цін на нафтопродукти відносно вартості сирої нафти.

Одночасно Marathon Petroleum домовилася про продаж двох НПЗ — St. Paul Park у штаті Міннесота та Mandan у Північній Дакоті — компанії CVR Energy, контрольованій Карлом Айканом.

Загальна вартість угоди становить $4,2 млрд. Із цієї суми Marathon отримає $3,45 млрд, а її дочірня інфраструктурна компанія MPLX — $750 млн за пов’язані активи.

Сукупна потужність двох заводів становить 177 тис. барелів на добу. Торговельна компанія Trafigura уклала стратегічні угоди з CVR та стане ексклюзивним постачальником сирої нафти на придбані підприємства.

Головна виконавча директорка Marathon Petroleum Меріанн Маннен під час розмови з інвесторами повідомила, що компанія планує переважно спрямувати надходження від продажу активів на можливості інвестування в регіоні узбережжя Мексиканської затоки США.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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