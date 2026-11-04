Нафта Brent подешевшала на 8,7% до $94,62 за барель на тлі очікувань завершення війни з Іраном

4 листопада 2026 року світові ціни на нафту різко знизилися після проміжних виборів до Конгресу США, за результатами яких демократи здобули контроль над обома палатами. Brent втратила $8,98 за барель, або 8,7%, опустившись до $94,62. Американська WTI подешевшала на $7,97, або 8,3%, до $88,12 за барель. Обидва еталонні сорти завершили торги на найнижчих рівнях із 31 серпня.

Очікування дипломатичного врегулювання конфлікту з Іраном посилили тиск на нафтові котирування

За повідомленням Reuters від 4 листопада, учасники нафтового ринку пов’язали результати американських виборів із можливою зміною політики Вашингтона щодо війни з Іраном. Втрата республіканцями контролю над Конгресом посилила очікування, що адміністрація Дональда Трампа шукатиме дипломатичний вихід із конфлікту.

Напередодні президент США повідомив Financial Times, що Вашингтон не має найближчих планів завдавати ударів по Ірану. Після виборів Трамп також визнав, що війна вплинула на результати голосування.

Додатковим чинником зниження котирувань стало відновлення експорту нафти з Близького Сходу. За даними компанії Vortexa, на які посилається Reuters, у жовтні сукупний експорт сирої нафти, конденсату та нафтопродуктів із країн Перської затоки, без урахування скрапленого нафтового газу, становив у середньому 17,1 млн барелів на добу. У вересні цей показник досягав 18,9 млн барелів на добу.

Попри скорочення порівняно з вереснем, жовтневі потоки становили приблизно три чверті довоєнного рівня. Відновлення фізичного постачання з регіону послаблює побоювання щодо дефіциту на світовому ринку.

Водночас дипломатична ситуація залишається невизначеною. Катар активізував посередницькі зусилля, щоб запобігти новій ескалації після американських виборів. Високопоставлений іранський чиновник 3 листопада повідомив Reuters, що позиції Тегерана й Вашингтона щодо завершення війни залишаються далекими від узгодження.

Денні коливання відбувалися також на тлі скорочення американських запасів нафти. За інформацією Управління енергетичної інформації США, комерційні запаси за тиждень до 30 жовтня зменшилися на 865 тис. барелів до 409,8 млн барелів, хоча опитані Reuters аналітики очікували їхнього збільшення на 877 тис. барелів.

Денніс Кісслер, старший віцепрезидент із торгівлі фінансової компанії BOK Financial, пов’язав зниження котирувань зі збільшенням експорту з Близького Сходу та політичними сигналами зі США.

«Контроль демократів над Конгресом також може обмежити військові витрати США на Близькому Сході й додатково підвищити ймовірність швидшого укладення мирної угоди».

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.