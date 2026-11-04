Португалія знизила акциз на дизпальне до €251,66 за 1000 літрів: нова ставка діє з 2 листопада

У Португалії з 2 листопада 2026 року набули чинності нові ставки податку на нафтопродукти та енергетичні товари, що підтверджено повідомленням від 3 листопада. Акциз на автомобільне дизпальне зменшено з €258,13 до €251,66 за 1000 літрів, або на €6,47 за 1000 літрів. З урахуванням ПДВ 23% потенційне зниження кінцевої ціни становить приблизно 0,8 євроцента за літр. Одночасно знижено акциз на бензин. Рішення передбачене нормативним актом Portaria №471-A/2026/1 від 30 жовтня та спрямоване на пом’якшення наслідків високих міжнародних цін на пальне.

Нова ставка акцизу на дизпальне становить €251,66 за 1000 літрів

Уряд Португалії скоригував податкове навантаження на автомобільне пальне в межах механізму компенсації зростання міжнародних цін на нафту та нафтопродукти.

За повідомленням fuel-prices.eu від 3 листопада 2026 року, акциз на автомобільне дизельне пальне знижено до €251,66 за 1000 літрів.

Попередня ставка становила €258,13 за 1000 літрів. Отже, податкове навантаження зменшилося на €6,47 за 1000 літрів, або приблизно на 0,647 євроцента за літр.

З урахуванням стандартної ставки ПДВ 23% розрахунковий ефект для кінцевої роздрібної ціни становить приблизно 0,8 євроцента за літр.

Одночасно ставка акцизу на бензин зменшилася з €436,04 до €432,92 за 1000 літрів. Відповідне зниження становить €3,12 за 1000 літрів.

Наведені зміни підтверджені офіційним нормативним актом Portaria №471-A/2026/1, опублікованим 30 жовтня 2026 року в Diário da República.

Документ набув чинності 2 листопада 2026 року.

Податкове рішення компенсує частину подорожчання дизпального

У пояснювальній частині нормативного акта уряд Португалії пов’язує необхідність податкового коригування з надзвичайним підвищенням цін на пальне внаслідок геополітичної та військової кризи на Близькому Сході.

Механізм передбачає тимчасове повернення частини додаткових надходжень ПДВ через зниження податку на нафтопродукти.

Відповідно до нормативного акта, для застосування цього механізму враховується зростання цін на автомобільне пальне більш ніж на 10 євроцентів за літр порівняно з базовим тижнем 2–6 березня 2026 року.

Для тижня, що розпочався 2 листопада, визначені законодавством умови виконувалися як для дизпального, так і для бензину.

Офіційний документ також встановлює загальний розмір чинного податкового зменшення за механізмом ISP+IVA. Для дизпального він становить €0,249 за літр, а для бензину — €0,222 за літр.

Ці величини характеризують сукупний ефект відповідного механізму податкової підтримки, а не додаткове зниження ціни саме з 2 листопада.

Безпосередня зміна ставки дизельного акцизу порівняно з попереднім тижнем становить €6,47 за 1000 літрів.

Податкове зниження не гарантує відповідного руху роздрібних цін

За даними Європейської комісії, середня роздрібна ціна дизпального в Португалії за тиждень, що розпочався 26 жовтня 2026 року, становила €2,189 за літр із податками.

Порівняно з попереднім тижнем показник збільшився на €0,014 за літр, або приблизно на 0,6%.

За таких умов зниження акцизу може частково стримувати подальше зростання роздрібної вартості, проте не гарантує фактичного зменшення цін на АЗС.

Результат залежатиме від змін міжнародних котирувань дизпального, логістичних витрат та цінової політики операторів.

Для порівняння, у тижневому бюлетені Єврокомісії за 26 жовтня середня ціна дизпального в ЄС становила €2,146 за літр. Португальський показник був вищим приблизно на 4,3 євроцента за літр.

Застосування податкових пільг у Португалії та інших державах Європейського Союзу демонструє відмінності національних механізмів реагування на високі ціни пального.

Для українського ринку ці приклади мають значення під час оцінювання регуляторних підходів, проте роздрібні ціни окремих країн із податковими пільгами не можна безпосередньо використовувати як орієнтир імпортної вартості дизпального.

Джерела: Diário da República