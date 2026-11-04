Saudi Aramco розглядає альтернативні маршрути експорту нафти та повідомляє про різке зростання прибутковості переробки

Обновлено: Ноябрь 04, 2026.

Saudi Aramco 3 листопада оприлюднила результати третього кварталу 2026 року. Скоригований чистий прибуток компанії збільшився до $31,2 млрд проти $28,6 млрд роком раніше. Прибуток переробного та збутового сегмента до сплати відсотків і податків зріс на 234% завдяки вищій маржі переробки. Компанія також продовжує вивчати можливості збільшення закордонних потужностей зберігання нафти та розвитку альтернативних експортних маршрутів.

Зростання прибутковості нафтопереробки супроводжується інвестиціями в стійкість експортної інфраструктури

За підсумками липня–вересня 2026 року Saudi Aramco повідомила про скоригований чистий прибуток у розмірі $31,2 млрд, що перевищує показник третього кварталу 2025 року — $28,6 млрд.

Грошовий потік від операційної діяльності становив $38,7 млрд порівняно з $36,1 млрд роком раніше. Вільний грошовий потік збільшився з $23,6 млрд до $28,2 млрд. Компанія також оголосила базові дивіденди за третій квартал на суму $21,9 млрд, що на 3,5% більше у річному вимірі.

Для ринку нафтопродуктів особливе значення має результат переробного сегмента. Скоригований операційний прибуток цього напряму до сплати відсотків і податків зріс на 234% порівняно з аналогічним періодом 2025 року. Saudi Aramco пов’язує таку динаміку зі збільшенням маржі переробки.

Компанія також повідомила про початок видобутку в межах проєкту нарощування потужностей на нафтовому родовищі Zuluf. Паралельно продовжується реалізація інших великих проєктів у сегменті видобутку, зокрема розвитку родовища Dammam.

Окремий напрям роботи — забезпечення безперервності нафтового експорту в умовах порушення традиційної морської логістики.

Трубопровід East-West, який з’єднує нафтовидобувні райони Саудівської Аравії з узбережжям Червоного моря, продовжує забезпечувати компанії гнучкість експортних операцій. Saudi Aramco розглядає додаткові закордонні сховища та нові маршрути відвантаження сировини.

У компанії наголошують, що геополітична невизначеність і атаки на енергетичні об’єкти залишаються визначальними викликами для світової енергетичної безпеки. Водночас диверсифікація маршрутів та інфраструктури розглядається як один зі способів підтримання надійності постачання споживачам.

«Ми продовжуємо вивчати можливості створення додаткових потужностей зберігання за кордоном та альтернативних експортних маршрутів, щоб і надалі зміцнювати нашу глобальну мережу постачання», — заявив президент і головний виконавчий директор Saudi Aramco Амін Нассер.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Saudi Aramco.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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