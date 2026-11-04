Saudi Aramco розглядає альтернативні маршрути експорту нафти та повідомляє про різке зростання прибутковості переробки

Saudi Aramco 3 листопада оприлюднила результати третього кварталу 2026 року. Скоригований чистий прибуток компанії збільшився до $31,2 млрд проти $28,6 млрд роком раніше. Прибуток переробного та збутового сегмента до сплати відсотків і податків зріс на 234% завдяки вищій маржі переробки. Компанія також продовжує вивчати можливості збільшення закордонних потужностей зберігання нафти та розвитку альтернативних експортних маршрутів.

Зростання прибутковості нафтопереробки супроводжується інвестиціями в стійкість експортної інфраструктури

За підсумками липня–вересня 2026 року Saudi Aramco повідомила про скоригований чистий прибуток у розмірі $31,2 млрд, що перевищує показник третього кварталу 2025 року — $28,6 млрд.

Грошовий потік від операційної діяльності становив $38,7 млрд порівняно з $36,1 млрд роком раніше. Вільний грошовий потік збільшився з $23,6 млрд до $28,2 млрд. Компанія також оголосила базові дивіденди за третій квартал на суму $21,9 млрд, що на 3,5% більше у річному вимірі.

Для ринку нафтопродуктів особливе значення має результат переробного сегмента. Скоригований операційний прибуток цього напряму до сплати відсотків і податків зріс на 234% порівняно з аналогічним періодом 2025 року. Saudi Aramco пов’язує таку динаміку зі збільшенням маржі переробки.

Компанія також повідомила про початок видобутку в межах проєкту нарощування потужностей на нафтовому родовищі Zuluf. Паралельно продовжується реалізація інших великих проєктів у сегменті видобутку, зокрема розвитку родовища Dammam.

Окремий напрям роботи — забезпечення безперервності нафтового експорту в умовах порушення традиційної морської логістики.

Трубопровід East-West, який з’єднує нафтовидобувні райони Саудівської Аравії з узбережжям Червоного моря, продовжує забезпечувати компанії гнучкість експортних операцій. Saudi Aramco розглядає додаткові закордонні сховища та нові маршрути відвантаження сировини.

У компанії наголошують, що геополітична невизначеність і атаки на енергетичні об’єкти залишаються визначальними викликами для світової енергетичної безпеки. Водночас диверсифікація маршрутів та інфраструктури розглядається як один зі способів підтримання надійності постачання споживачам.

«Ми продовжуємо вивчати можливості створення додаткових потужностей зберігання за кордоном та альтернативних експортних маршрутів, щоб і надалі зміцнювати нашу глобальну мережу постачання», — заявив президент і головний виконавчий директор Saudi Aramco Амін Нассер.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Saudi Aramco.