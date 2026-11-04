Світова переробка нафти скоротилася на 4,8 млн барелів на добу через війну на Близькому Сході — EIA

Управління енергетичної інформації США (EIA) 3 листопада оприлюднило дослідження глобальної нафтопереробки у 2026 році. У другому кварталі обсяги переробки скоротилися на 4,8 млн барелів на добу, або на 6%, через порушення постачання нафти з Близького Сходу. У третьому кварталі виробництво частково відновилося, проте залишалося приблизно на 5% нижчим за рівень аналогічного періоду 2025 року.

Порушення нафтових потоків через Ормузьку протоку змінили географію світової переробки та експорту пального

За даними Kpler, які використало EIA, у другому кварталі 2026 року світова переробка нафти скоротилася на 4,8 млн барелів на добу порівняно з попереднім кварталом. Причиною стало загострення конфлікту на Близькому Сході наприкінці лютого та обмеження транспортування сировини через Ормузьку протоку.

Для порівняння, у другому кварталі 2025 року світові обсяги переробки збільшилися на 300 тис. барелів на добу, а в третьому — ще на 2 млн барелів на добу. Зазвичай саме в ці періоди нафтопереробні заводи нарощують завантаження після планових ремонтів для забезпечення сезонного попиту на бензин та авіаційне пальне.

Найбільше абсолютне скорочення зафіксовано в Китаї. У другому кварталі переробка зменшилася на 2,1 млн барелів на добу, у третьому — ще на 800 тис. барелів на добу. В Індії, Південній Кореї та Японії сукупне падіння у другому кварталі перевищило 1 млн барелів на добу, після чого у третьому кварталі відбулося відновлення на 800 тис. барелів на добу.

Країни Близького Сходу також скоротили переробку. У другому кварталі відповідні показники знизилися:

у Кувейті — на 700 тис. барелів на добу;

в Об’єднаних Арабських Еміратах — на 700 тис. барелів на добу;

у Саудівській Аравії — на 300 тис. барелів на добу;

в Ірані — на 200 тис. барелів на добу.

У третьому кварталі ці чотири країни разом відновили 400 тис. барелів добової переробки.

Додаткове скорочення відбулося в росії через атаки на нафтову інфраструктуру. У другому кварталі завантаження російських НПЗ зменшилося на 600 тис. барелів на добу, а у третьому — ще на 800 тис. барелів на добу.

На протилежному напрямку розвивалися події у США. Американські НПЗ збільшили переробку на 500 тис. барелів на добу в другому кварталі та ще на 500 тис. барелів на добу у третьому. EIA пов’язує це з можливістю отримувати альтернативну сировину й нарощувати експорт нафтопродуктів для компенсації втрат виробництва в інших регіонах.

Загалом у третьому кварталі світова переробка відновилася на 1,8 млн барелів на добу. Поліпшенню ситуації сприяли збільшення нафтових потоків через Ормузьку протоку, використання альтернативних маршрутів і перевалка нафти між танкерами.

Джерело: Terminal. За матеріалами: U.S. Energy Information Administration.