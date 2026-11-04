Світова переробка нафти скоротилася на 4,8 млн барелів на добу через війну на Близькому Сході — EIA

Обновлено: Ноябрь 04, 2026.

Управління енергетичної інформації США (EIA) 3 листопада оприлюднило дослідження глобальної нафтопереробки у 2026 році. У другому кварталі обсяги переробки скоротилися на 4,8 млн барелів на добу, або на 6%, через порушення постачання нафти з Близького Сходу. У третьому кварталі виробництво частково відновилося, проте залишалося приблизно на 5% нижчим за рівень аналогічного періоду 2025 року.

Порушення нафтових потоків через Ормузьку протоку змінили географію світової переробки та експорту пального

За даними Kpler, які використало EIA, у другому кварталі 2026 року світова переробка нафти скоротилася на 4,8 млн барелів на добу порівняно з попереднім кварталом. Причиною стало загострення конфлікту на Близькому Сході наприкінці лютого та обмеження транспортування сировини через Ормузьку протоку.

Для порівняння, у другому кварталі 2025 року світові обсяги переробки збільшилися на 300 тис. барелів на добу, а в третьому — ще на 2 млн барелів на добу. Зазвичай саме в ці періоди нафтопереробні заводи нарощують завантаження після планових ремонтів для забезпечення сезонного попиту на бензин та авіаційне пальне.

Найбільше абсолютне скорочення зафіксовано в Китаї. У другому кварталі переробка зменшилася на 2,1 млн барелів на добу, у третьому — ще на 800 тис. барелів на добу. В Індії, Південній Кореї та Японії сукупне падіння у другому кварталі перевищило 1 млн барелів на добу, після чого у третьому кварталі відбулося відновлення на 800 тис. барелів на добу.

Країни Близького Сходу також скоротили переробку. У другому кварталі відповідні показники знизилися:

  • у Кувейті — на 700 тис. барелів на добу;
  • в Об’єднаних Арабських Еміратах — на 700 тис. барелів на добу;
  • у Саудівській Аравії — на 300 тис. барелів на добу;
  • в Ірані — на 200 тис. барелів на добу.

У третьому кварталі ці чотири країни разом відновили 400 тис. барелів добової переробки.

Додаткове скорочення відбулося в росії через атаки на нафтову інфраструктуру. У другому кварталі завантаження російських НПЗ зменшилося на 600 тис. барелів на добу, а у третьому — ще на 800 тис. барелів на добу.

На протилежному напрямку розвивалися події у США. Американські НПЗ збільшили переробку на 500 тис. барелів на добу в другому кварталі та ще на 500 тис. барелів на добу у третьому. EIA пов’язує це з можливістю отримувати альтернативну сировину й нарощувати експорт нафтопродуктів для компенсації втрат виробництва в інших регіонах.

Загалом у третьому кварталі світова переробка відновилася на 1,8 млн барелів на добу. Поліпшенню ситуації сприяли збільшення нафтових потоків через Ормузьку протоку, використання альтернативних маршрутів і перевалка нафти між танкерами.

Джерело: Terminal. За матеріалами: U.S. Energy Information Administration.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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