У Ярославлі після атаки безпілотників загорівся НПЗ потужністю 15 млн т нафти на рік

Обновлено: Ноябрь 04, 2026.

3 листопада 2026 року Reuters повідомило про пожежу на російському нафтопереробному заводі «Славнефть-ЯНОС» у Ярославлі після атаки українських безпілотників. За інформацією губернатора області, пошкоджено інфраструктуру підприємства, двоє працівників отримали поранення. Завод має потужність переробки близько 15 млн т сирої нафти на рік і виробляє бензин, дизельне пальне та мазут. Обсяг пошкоджених виробничих потужностей, фактичне скорочення випуску дизпального та строки відновлення роботи на момент повідомлення не встановлені.

Reuters повідомило про пошкодження інфраструктури одного з великих російських НПЗ

Українська атака безпілотників 3 листопада 2026 року спричинила пожежу на нафтопереробному заводі «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез» у Ярославлі, приблизно за 250 км на північний схід від москви.

Про це повідомило Reuters із посиланням на губернатора Ярославської області Михайла Євраєва.

За словами губернатора, внаслідок атаки було пошкоджено інфраструктуру заводу. Двоє працівників отримали поранення, а аварійні служби працювали над ліквідацією пожежі.

російська сторона повідомила про масштабну атаку безпілотників. Водночас заявлені військовими кількісні показники збитих апаратів не є підтвердженням масштабу пошкоджень нафтопереробного підприємства.

У соціальних мережах поширювалися відеозаписи великої пожежі, однак Reuters зазначило, що не змогло незалежно перевірити ці матеріали.

Українська сторона на момент першого повідомлення агентства не надала оперативного коментаря щодо атаки.

Потужність Ярославського НПЗ становить близько 15 млн т нафти на рік

Підприємство «Славнефть-ЯНОС» належить до великих російських нафтопереробних заводів. За даними Reuters, його проєктна потужність становить приблизно 15 млн т сирої нафти на рік.

Завод виробляє бензин, дизельне пальне, мазут та інші нафтопродукти.

Потужність 15 млн т на рік характеризує переробку сирої нафти, а не обсяг виробництва дизельного пального. Фактичний випуск окремих продуктів залежить від структури переробки та завантаження технологічних установок.

За інформацією Reuters, підприємство вже зазнавало атак раніше.

Нова пожежа виникла на тлі тривалих порушень роботи російських НПЗ через атаки на енергетичну інфраструктуру. Ці події обмежують можливості стабільного виробництва нафтопродуктів, але наслідки для кожного підприємства необхідно оцінювати окремо.

Вплив на експорт дизпального залежатиме від масштабу пошкоджень

Подальші наслідки атаки для ринку дизельного пального визначатимуться тим, які саме технологічні установки пошкоджені та чи зможе підприємство продовжувати часткову переробку нафти.

Пошкодження первинних установок можуть впливати на загальний випуск нафтопродуктів, тоді як порушення роботи окремих вторинних установок можуть змінювати структуру готової продукції.

На момент повідомлення Reuters даних про фактичне скорочення виробництва дизпального, втрату потужностей або тривалість простою не було.

Тому оцінювати можливі втрати дизпального шляхом прямого перерахунку річної потужності заводу було б некоректно.

Для міжнародного ринку подія має значення з огляду на обмежену доступність російського експортного дизпального та пошкодження інших нафтопереробних підприємств.

Водночас Європейський Союз зберігає обмеження на прямий імпорт російських нафтопродуктів. Потенційний вплив скорочення російського виробництва на європейські ціни може проявлятися опосередковано — через зміну міжнародного балансу пропозиції та конкуренції за альтернативні обсяги.

Для визначення такого впливу потрібні підтверджені дані про відновлення роботи заводу, експортні відвантаження та фактичну зміну виробництва.

Джерело: Reuters, 03.11.2026 — Ukrainian drones set fire to major Russian oil refinery, local governor says.

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Дискуссия

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    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

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    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

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