EIA: бензин у США коштував $3,07 за галон у Нью-Йоркській гавані, а маржа переробки зросла на 10,4%

4 листопада 2026 року Управління енергетичної інформації США оприлюднило оновлені цінові показники ринку нафти й нафтопродуктів. За підсумками торгів 3 листопада спотова ціна бензину RBOB у Нью-Йоркській гавані становила $3,07 за галон, на узбережжі Мексиканської затоки — $2,83, у Лос-Анджелесі — $3,43. Розрахунковий показник маржі переробки 3:2:1 на узбережжі Мексиканської затоки зріс на 10,4% до $40,89 за барель.

Опубліковані EIA показники демонструють різноспрямовану динаміку цін на нафту й готове пальне

Щоденне зведення EIA, оприлюднене 4 листопада, містить спотові котирування за підсумками 3 листопада. Джерелом гуртових цін є Refinitiv, роздрібних — AAA Fuel Gauge Report.

Ціна нафти Brent за підсумками зазначеного торговельного дня становила $107,03 за барель, знизившись на 0,3%. Американська WTI коштувала $99,64 за барель, що на 0,4% менше за попередній показник. Сорт Louisiana Light оцінювався у $101,64 за барель після зниження на 0,9%.

На ринку автомобільних бензинів зафіксовано іншу динаміку. Котирування RBOB у Нью-Йоркській гавані підвищилися на 1,8%, до $3,07 за галон. На узбережжі Мексиканської затоки бензин подорожчав на 1,5%, до $2,83 за галон, а в Лос-Анджелесі — на 0,7%, до $3,43 за галон.

Розрахункова маржа переробки 3:2:1 для узбережжя Мексиканської затоки становила $40,89 за барель, збільшившись на 10,4% за день.

Показник 3:2:1 відображає співвідношення вартості трьох барелів сирої нафти та отриманих із них двох барелів бензину й одного бареля дистилятного пального. Він використовується як індикатор короткострокової маржі НПЗ, але не враховує всіх змінних і постійних виробничих витрат.

Водночас спотові ціни на дизельне пальне з низьким умістом сірки зростали. У Нью-Йоркській гавані вони підвищилися на 3,1% до $4,82 за галон, на узбережжі Мексиканської затоки — на 2,9% до $4,53, у Лос-Анджелесі — на 3,2% до $4,84.

Середня роздрібна ціна звичайного автомобільного бензину в США станом на 3 листопада становила $4,12 за галон, знизившись на 0,6% порівняно з попереднім днем. Середня роздрібна ціна дизпального становила $6,27 за галон, зменшившись на 0,2%.

Таким чином, зведення EIA зафіксувало зниження спотових цін на нафту одночасно зі зростанням гуртових котирувань основних моторних палив і розрахункової маржі переробки.

Джерело: Terminal. За матеріалами: U.S. Energy Information Administration.