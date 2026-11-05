EIA: бензин у США коштував $3,07 за галон у Нью-Йоркській гавані, а маржа переробки зросла на 10,4%

Обновлено: Ноябрь 05, 2026.

4 листопада 2026 року Управління енергетичної інформації США оприлюднило оновлені цінові показники ринку нафти й нафтопродуктів. За підсумками торгів 3 листопада спотова ціна бензину RBOB у Нью-Йоркській гавані становила $3,07 за галон, на узбережжі Мексиканської затоки — $2,83, у Лос-Анджелесі — $3,43. Розрахунковий показник маржі переробки 3:2:1 на узбережжі Мексиканської затоки зріс на 10,4% до $40,89 за барель.

Опубліковані EIA показники демонструють різноспрямовану динаміку цін на нафту й готове пальне

Щоденне зведення EIA, оприлюднене 4 листопада, містить спотові котирування за підсумками 3 листопада. Джерелом гуртових цін є Refinitiv, роздрібних — AAA Fuel Gauge Report.

Ціна нафти Brent за підсумками зазначеного торговельного дня становила $107,03 за барель, знизившись на 0,3%. Американська WTI коштувала $99,64 за барель, що на 0,4% менше за попередній показник. Сорт Louisiana Light оцінювався у $101,64 за барель після зниження на 0,9%.

На ринку автомобільних бензинів зафіксовано іншу динаміку. Котирування RBOB у Нью-Йоркській гавані підвищилися на 1,8%, до $3,07 за галон. На узбережжі Мексиканської затоки бензин подорожчав на 1,5%, до $2,83 за галон, а в Лос-Анджелесі — на 0,7%, до $3,43 за галон.

Розрахункова маржа переробки 3:2:1 для узбережжя Мексиканської затоки становила $40,89 за барель, збільшившись на 10,4% за день.

Показник 3:2:1 відображає співвідношення вартості трьох барелів сирої нафти та отриманих із них двох барелів бензину й одного бареля дистилятного пального. Він використовується як індикатор короткострокової маржі НПЗ, але не враховує всіх змінних і постійних виробничих витрат.

Водночас спотові ціни на дизельне пальне з низьким умістом сірки зростали. У Нью-Йоркській гавані вони підвищилися на 3,1% до $4,82 за галон, на узбережжі Мексиканської затоки — на 2,9% до $4,53, у Лос-Анджелесі — на 3,2% до $4,84.

Середня роздрібна ціна звичайного автомобільного бензину в США станом на 3 листопада становила $4,12 за галон, знизившись на 0,6% порівняно з попереднім днем. Середня роздрібна ціна дизпального становила $6,27 за галон, зменшившись на 0,2%.

Таким чином, зведення EIA зафіксувало зниження спотових цін на нафту одночасно зі зростанням гуртових котирувань основних моторних палив і розрахункової маржі переробки.

Джерело: Terminal. За матеріалами: U.S. Energy Information Administration.

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Дискуссия

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    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

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    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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