FGE повідомляє про нестачу бутану в Європі напередодні зими через відсутність російських обсягів

Міжнародна консалтингова компанія FGE оприлюднила черговий випуск аналітичного огляду LPG Foresights. Одним із ключових висновків щодо європейського ринку стала нестача пропозиції бутану на початку зимового сезону за відсутності російських обсягів. У дослідженні також розглядаються зміни американських цінових індикаторів і невизначеність на близькосхідному ринку LPG.

Європейський баланс бутану залишається напруженим, тоді як глобальні ризики постачання впливають на ринкові очікування

Міжнародна енергетична консалтингова компанія FGE 4 листопада представила новий випуск спеціалізованого аналітичного дослідження LPG Foresights, присвяченого ситуації на світовому ринку скрапленого нафтового газу.

У європейському розділі дослідження компанія виділила проблему недостатньої пропозиції бутану на тлі входження регіону в зимовий сезон без російських обсягів.

Цей висновок є центральним для європейської частини оприлюдненого огляду. Він стосується саме бутану, тому його не слід автоматично поширювати на весь баланс пропану й бутану або трактувати як підтвердження однакового дефіциту обох компонентів.

Оприлюднена частина дослідження не містить кількісної оцінки нестачі бутану, показників європейського імпорту, рівнів запасів або конкретних цінових котирувань.

Водночас FGE визначає кілька інших напрямів дослідження, які характеризують ширшу міжнародну кон’юнктуру LPG.

Американські ціни та близькосхідна невизначеність

В американському розділі аналітики порушують питання, чи може підвищення цінового індикатора Mont Belvieu бути сигналом майбутніх змін на ринку наступного року.

Mont Belvieu — один із ключових цінових орієнтирів американського ринку скраплених вуглеводневих газів. У відкритому анонсі FGE не наведено ні величини зростання цього показника, ні остаточного висновку щодо його подальшої динаміки.

Окремий розділ присвячено Близькому Сходу, де компанія відзначає збереження невизначеності. Головна тема випуску сформульована навколо альтернативних сценаріїв розвитку геополітичної ситуації — миру або продовження війни.

Таким чином, відкритий анонс дослідження виділяє три взаємопов’язані питання світового ринку LPG: обмеженість пропозиції бутану в Європі, зміни цінової кон’юнктури у США та невизначеність щодо близькосхідних постачань.

Повний звіт доступний передплатникам FGE. У загальнодоступному повідомленні від 4 листопада компанія не оприлюднила детальних розрахунків або прогнозних цін, тому кількісні масштаби визначених ризиків залишаються поза межами відкритої публікації.

Джерело: Terminal. За матеріалами: FGE — LPG Foresights, 4 November 2026.