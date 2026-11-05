Індійська MRPL змінює умови закупівлі нафти через ризики морських перевезень в Ормузькій протоці

Індійська Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd збільшує закупівлі сирої нафти на умовах доставки до порту призначення. Компанія прагне зменшити транспортні ризики й витрати на фрахт, пов’язані з війною з Іраном. Зміна контрактної моделі відбувається на тлі обмежень судноплавства через Ормузьку протоку та впливає на розподіл логістичних ризиків між виробниками й покупцями нафти.

Постачальники беруть на себе доставку нафти, а індійський НПЗ диверсифікує джерела сировини

4 листопада Reuters повідомив, що державна індійська компанія Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd (MRPL) збільшує частку закупівель сирої нафти на умовах DAP — доставки до узгодженого місця призначення.

За таких контрактів постачальник несе договірну відповідальність за доставку вантажу. Це відрізняється від традиційної для значної частини нафтової торгівлі моделі FOB, за якої організацію морського перевезення забезпечує покупець.

Фінансовий директор MRPL Девендра Кумар пояснив, що компанія використовує нову модель для зниження ризиків, спричинених восьмимісячним конфліктом з Іраном.

Напади іранських сил на судна, що проходять Ормузькою протокою, спонукали близькосхідних виробників ширше застосовувати перевалку нафти між танкерами за межами протоки. Одночасно деякі постачальники почали пропонувати знижки на фрахт для вантажів із доставкою до порту покупця.

MRPL прагне забезпечити повне завантаження свого нафтопереробного заводу в штаті Карнатака, потужність якого становить 300 тис. барелів на добу.

У кварталі, що завершився у вересні, приблизно п’ята частина нафтової сировини компанії надходила з Близького Сходу, близько третини — з росії, а приблизно чверть забезпечував внутрішній індійський видобуток. Решту постачали з інших регіонів, зокрема із Західної Африки та Америки.

Кумар повідомив, що компанія сподівається на збереження контрактів із доставкою до порту призначення в майбутніх річних угодах із близькосхідними виробниками.

Водночас після стабілізації ситуації MRPL планує оцінювати закупівлі насамперед за повною вартістю доставленої нафти.

Окрему увагу компанія приділяє забезпеченню внутрішнього ринку пального. За словами фінансового директора, у найближчі кілька місяців експорт нафтопродуктів MRPL може скоротитися через збільшення попиту в Індії.

Девендра Кумар, фінансовий директор MRPL, пояснив підхід компанії:

«Щоб зменшити ризики, ми й надалі наполягатимемо на постачанні з доставкою до порту призначення. Але після стабілізації ситуації оцінюватимемо закупівлі виключно за економікою доставленої нафти».

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.