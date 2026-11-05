JPMorgan оцінив надлишок нафти у світі в 1,4 млн барелів на добу в жовтні

Обновлено: Ноябрь 05, 2026.

Світовий нафтовий ринок повернувся до профіциту після кількох місяців перебоїв із постачанням, спричинених війною США та Ізраїлю проти Ірану. За оцінками JPMorgan, у вересні надлишок пропозиції становив 1,1 млн барелів на добу, а в жовтні збільшився до 1,4 млн барелів на добу. Одночасно HSBC підвищив прогнози видобутку Saudi Aramco, посилаючись на швидше відновлення експорту.

Відновлення близькосхідного експорту, зростання видобутку в Латинській Америці та слабший попит змінюють баланс ринку

4 листопада Reuters оприлюднив оцінки JPMorgan та HSBC щодо стану світового нафтового ринку після масштабних перебоїв у постачанні через війну з Іраном.

JPMorgan визначив профіцит світового ринку у вересні на рівні 1,1 млн барелів на добу. У жовтні цей показник, за оцінкою банку, збільшився до 1,4 млн барелів на добу, майже досягнувши середнього надлишку за попередній рік — 1,3 млн барелів на добу.

Банк посилається на зміни товарних запасів і міжнародних торговельних потоків. У жовтні глобальний імпорт сирої нафти становив 44,9 млн барелів на добу, що на 1,3 млн барелів на добу перевищило показник відповідного періоду попереднього року.

Особливе значення має відновлення експорту з Близького Сходу. За оцінками JPMorgan, обсяги постачання з регіону збільшилися приблизно до 20,7 млн барелів на добу проти 9,8 млн барелів на добу в березні. Водночас експорт залишався нижчим за рівень до початку війни наприкінці лютого.

Додаткову пропозицію забезпечили країни Латинської Америки. За оцінкою банку, їхній сукупний видобуток нафти перевищив минулорічний приблизно на 1,5 млн барелів на добу. Основний внесок забезпечили Бразилія, Венесуела, Гаяна та Аргентина.

Паралельно скоротився попит. JPMorgan оцінює його глобальне падіння від початку конфлікту в 3,3 млн барелів на добу. Серед причин банк називає високі ціни на пальне й перебої з постачанням, які обмежили споживання.

HSBC переглянув прогноз видобутку Saudi Aramco на четвертий квартал 2026 року з 6,3 млн до 8,3 млн барелів на добу. Прогноз на 2027 рік підвищено з 8,8 млн до 9,8 млн барелів на добу.

За оцінкою HSBC, до середини 2027 року виробництво може відновитися приблизно до 10 млн барелів на добу. Банк також повідомив, що в жовтні саудівський експорт сирої нафти досяг близько 7 млн барелів на добу, наблизившись до довоєнного рівня.

Наведені показники профіциту, відновлення попиту й майбутнього видобутку є оцінками та прогнозами банків, а не підтвердженими результатами майбутніх періодів.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.

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    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

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