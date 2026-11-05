Польща знизила максимальну ціну дизпального до 7,97 злотого за літр із 5 листопада

Міністерство енергетики Польщі 4 листопада 2026 року встановило нові максимальні роздрібні ціни автомобільного пального, які діятимуть із 5 листопада. Гранична ціна дизпального зменшується з 8,05 до 7,97 злотого за літр, або на 8 грошів. Максимальна ціна бензину А-95 знижується до 6,29 злотого, а бензину А-98 — до 7,10 злотого за літр. Регулювання здійснюється в межах програми CPN, яка передбачає обмеження роздрібних цін і зниження податкового навантаження на автомобільне пальне до кінця 2026 року.

Гранична ціна дизпального знизиться на 8 грошів за літр

Міністерство енергетики Польщі 4 листопада 2026 року оприлюднило нові максимальні роздрібні ціни бензину та дизельного пального.

Відповідно до повідомлення міністерства, із 5 листопада встановлено такі граничні ціни:

дизельне пальне — 7,97 злотого за літр;

бензин А-95 — 6,29 злотого за літр;

бензин А-98 — 7,10 злотого за літр.

Для порівняння, 4 листопада максимальна ціна дизпального становила 8,05 злотого за літр, бензину А-95 — 6,37 злотого, а бензину А-98 — 7,24 злотого.

Отже, з 5 листопада гранична ціна дизпального знижується на 0,08 злотого за літр, або приблизно на 0,99%.

Для бензину А-95 зниження також становить 0,08 злотого за літр, або близько 1,26%. Бензин А-98 дешевшає на 0,14 злотого за літр, або приблизно на 1,93%.

Зазначені показники характеризують зміну встановлених державою максимальних цін, а не фактичні середні ціни продажу на польських АЗС.

Роздрібні оператори можуть реалізовувати пальне дешевше за встановлені обмеження, але не мають права перевищувати визначений рівень.

Податкові пільги та цінові обмеження діятимуть до кінця 2026 року

Оновлення граничних цін здійснюється в межах державної програми CPN — Ceny Paliwa Niżej, спрямованої на стримування витрат населення та підприємств на автомобільне пальне.

Програма передбачає два основні механізми: застосування максимально допустимих роздрібних цін і зниження податкового навантаження.

Зокрема, ставку податку на додану вартість для відповідних видів пального знижено з 23% до 8%. Додатково передбачено зменшення акцизного навантаження.

За інформацією Міністерства енергетики Польщі, програма діятиме до 31 грудня 2026 року.

Для її фінансування передбачено використання надходжень від нового податку на надзвичайні прибутки паливних компаній.

Оподаткуванню підлягатимуть саме надзвичайні прибутки підприємств, а не вся сума отриманих ними доходів.

Міністерство пояснює необхідність програми високими цінами та нестабільною ситуацією на міжнародних паливних ринках. Серед чинників названо геополітичну напруженість, обмеження пропозиції та порушення постачання через Ормузьку протоку.

Нові максимальні ціни набувають чинності наступного дня після офіційного оприлюднення відповідного рішення в польському урядовому виданні Monitor Polski.

Польські граничні ціни не є показником вартості імпортного дизпального для України

Польща є важливим сусіднім паливним ринком для України, тому зміни її податкової та цінової політики становлять інтерес для українських операторів.

Проте державна максимальна роздрібна ціна не є тотожною гуртовій вартості дизпального або його експортній ціні.

Зниження максимально допустимої ціни дизпального в Польщі на 8 грошів за літр не підтверджує аналогічного здешевлення нафтопродуктів на європейському гуртовому ринку.

Для оцінювання можливого впливу на український імпорт необхідно враховувати котирування готового дизпального відповідної специфікації, умови постачання, транспортні витрати, податки та валютний курс.

Крім того, польська програма має адміністративний характер, тому її цінові показники можуть відрізнятися від ринкових орієнтирів, за якими здійснюються міжнародні операції.

Подальша ефективність програми залежатиме від співвідношення граничних роздрібних цін і фактичних закупівельних витрат постачальників.

Джерела: Міністерство енергетики Польщі, Monitor Polski