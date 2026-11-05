Премія на азійському ринку пропану зросла майже до $90/т на тлі зимового попиту та ризиків постачання

OPIS повідомило про підвищення цінової премії на фізичному ринку пропану в Азії до $89/т для партії обсягом 23 тис. т із постачанням до Японії в першій половині грудня. Порівняно з 22 жовтня показник майже подвоївся. Підтримку преміям забезпечують очікування зимового попиту та побоювання щодо постачань із США і Близького Сходу. Водночас фактичні відвантаження з двох американських терміналів поки не демонструють істотного скорочення.

Підвищення азійських премій супроводжується збереженням експорту LPG зі США та збільшенням японського імпорту

Міжнародне цінове агентство OPIS, що входить до Dow Jones, 4 листопада повідомило про суттєве зміцнення премій на фізичному ринку пропану в Північно-Східній Азії.

За оцінкою агентства, у вівторок премія для партії пропану обсягом 23 000 метричних тонн із доставкою до Японії в першій половині грудня становила $89/т відносно грудневого свопового індикатора Far East propane.

22 жовтня відповідна премія становила $47,50/т. Таким чином, зміна відображає суттєве подорожчання фізичного ресурсу порівняно з біржовим орієнтиром.

Одним із чинників стало занепокоєння учасників ринку щодо можливих перебоїв у постачанні зі США.

Раніше компанії Energy Transfer і Phillips 66 оголосили форс-мажорні обставини на терміналах Nederland і Freeport відповідно. Учасники ринку висловили побоювання щодо подальшого обмеження пропозиції в Азії, особливо бутану, якщо порушення триватимуть.

Американські відвантаження поки залишаються стабільними

Попри оголошені форс-мажорні обставини, дані аналітичної компанії Vortexa, наведені OPIS, не засвідчили істотного уповільнення відвантажень LPG із двох американських терміналів протягом попереднього тижня.

Експорт із Nederland за останні сім днів становив 291 500 т, що відповідає середнім тижневим обсягам поточного місяця.

З Freeport за аналогічний період було експортовано 166 200 т проти приблизно 140 000 т на початку місяця.

На близькосхідному напрямку невизначеність зберігається через ситуацію навколо Ормузької протоки. За інформацією OPIS, QatarEnergy та Kuwait Petroleum Corp. протягом поточного тижня оголосили два тендери на продаж LPG. Для порівняння, у жовтні таких тендерів було п’ять, а у вересні — шість.

Японський попит посилює сезонний чинник

За даними Japan LP Gas Association, середній попит на LPG у побутовому та комерційному секторах Японії з листопада до березня становить приблизно 950 000 т на місяць. У червні–серпні відповідний середньомісячний показник становить 610 000 т.

За інформацією Vortexa, у жовтні імпорт LPG до Японії збільшився на 46,2% порівняно з вереснем і досяг 855 300 т.

Жовтневий обсяг також на 27,4% перевищив середньомісячний рівень третього кварталу 2026 року. OPIS пов’язує збільшення закупівель із формуванням запасів перед піковим сезонним попитом у грудні та січні.

Підвищення премії до $89/т характеризує кон’юнктуру азійського фізичного ринку, а не безпосередню зміну європейських котирувань LPG. У повідомленні OPIS немає кількісної оцінки впливу цих подій на ціни пропану або бутану в Європі.

Водночас наведені дані характеризують стан міжнародних постачань LPG, зокрема американських експортних потоків і сезонного попиту великих азійських імпортерів.

Джерело: Terminal. За матеріалами: OPIS, A Dow Jones Company.