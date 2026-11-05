США нададуть із державного резерву 300 тис. барелів пічного пального для стримування цін

Міністерство енергетики США 4 листопада 2026 року оголосило про передачу в позику чотирьом компаніям 300 тис. барелів пічного пального з аварійного резерву північного сходу країни. Це майже третина резерву обсягом 1 млн барелів. Захід спрямований на подолання перебоїв із постачанням та стримування високих цін напередодні зимового сезону. Компанії повинні повернути пальне з додатковою премією до наступного опалювального сезону.

Державний резерв використають для підтримання постачання без остаточного вилучення пального із системи стратегічних запасів

За повідомленням Reuters від 4 листопада, американське Міністерство енергетики ухвалило рішення про тимчасове надання 300 тис. барелів пічного пального компаніям Global Companies LLC, Sprague Operating Resources LLC, Trafigura Trading LLC і Vitol Inc.

Пальне надходитиме з Northeast Home Heating Oil Reserve — аварійного резерву, призначеного для забезпечення потреб північно-східних штатів США у разі порушення звичайного постачання.

Загальний обсяг цього резерву становить 1 млн барелів. Отже, обсяг запланованої передачі відповідає майже третині наявного резервного ресурсу.

За інформацією Міністерства енергетики, пальне вилучатимуть зі сховищ у Бостоні та Нью-Гейвені. Передачу або доставку передбачено завершити до 6 листопада.

Рішення ухвалено після звернень сенаторів від обох американських партій, які закликали адміністрацію використати державні запаси на тлі рекордного подорожчання дизпального. Reuters повідомляє, що ціни на дизель перевищували $6,50 за галон через порушення енергетичного постачання, пов’язані з війною на Близькому Сході.

Пічне пальне й дизель належать до одного потоку продуктів нафтопереробки, тому перебої з їхнім виробництвом і постачанням мають спільні ринкові передумови.

За умовами контрактів компанії повинні повернути отриману кількість пального разом із додатковою премією. Міністерство енергетики зазначило, що такий механізм має забезпечити відновлення запасів до пікового періоду наступного опалювального сезону.

Від часу урагану Сенді 2012 року США лише один раз використовували цей резерв. Пальне зберігається на об’єктах у Нью-Джерсі, Коннектикуті, Массачусетсі та Менi.

За інформацією Reuters, приблизно третина домогосподарств Нової Англії використовує пічне пальне для опалення. У штаті Мен його частка становить близько половини домогосподарств.

Заступник міністра енергетики США Кайл Гауствайт пояснив призначення інтервенції:

«Ці заходи допоможуть подолати перебої в ланцюгах постачання та забезпечити тепло для жителів північного сходу США, зберігаючи водночас довгострокову готовність резерву пічного пального».

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.

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Індійська MRPL змінює умови закупівлі нафти через ризики морських перевезень в Ормузькій протоці

Індійська Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd збільшує закупівлі сирої нафти на умовах доставки до порту призначення. Компанія прагне зменшити транспортні ризики й витрати на фрахт, пов’язані з війною з Іраном. Зміна контрактної моделі відбувається на тлі обмежень судноплавства через Ормузьку протоку та впливає на розподіл логістичних ризиків між виробниками й покупцями нафти.

Постачальники беруть на себе доставку нафти, а індійський НПЗ диверсифікує джерела сировини

4 листопада Reuters повідомив, що державна індійська компанія Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd (MRPL) збільшує частку закупівель сирої нафти на умовах DAP — доставки до узгодженого місця призначення.

За таких контрактів постачальник несе договірну відповідальність за доставку вантажу. Це відрізняється від традиційної для значної частини нафтової торгівлі моделі FOB, за якої організацію морського перевезення забезпечує покупець.

Фінансовий директор MRPL Девендра Кумар пояснив, що компанія використовує нову модель для зниження ризиків, спричинених восьмимісячним конфліктом з Іраном.

Напади іранських сил на судна, що проходять Ормузькою протокою, спонукали близькосхідних виробників ширше застосовувати перевалку нафти між танкерами за межами протоки. Одночасно деякі постачальники почали пропонувати знижки на фрахт для вантажів із доставкою до порту покупця.

MRPL прагне забезпечити повне завантаження свого нафтопереробного заводу в штаті Карнатака, потужність якого становить 300 тис. барелів на добу.

У кварталі, що завершився у вересні, приблизно п’ята частина нафтової сировини компанії надходила з Близького Сходу, близько третини — з росії, а приблизно чверть забезпечував внутрішній індійський видобуток. Решту постачали з інших регіонів, зокрема із Західної Африки та Америки.

Кумар повідомив, що компанія сподівається на збереження контрактів із доставкою до порту призначення в майбутніх річних угодах із близькосхідними виробниками.

Водночас після стабілізації ситуації MRPL планує оцінювати закупівлі насамперед за повною вартістю доставленої нафти.

Окрему увагу компанія приділяє забезпеченню внутрішнього ринку пального. За словами фінансового директора, у найближчі кілька місяців експорт нафтопродуктів MRPL може скоротитися через збільшення попиту в Індії.

Девендра Кумар, фінансовий директор MRPL, пояснив підхід компанії:

«Щоб зменшити ризики, ми й надалі наполягатимемо на постачанні з доставкою до порту призначення. Але після стабілізації ситуації оцінюватимемо закупівлі виключно за економікою доставленої нафти».

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.