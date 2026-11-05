США нададуть із державного резерву 300 тис. барелів пічного пального для стримування цін

Обновлено: Ноябрь 05, 2026.

Міністерство енергетики США 4 листопада 2026 року оголосило про передачу в позику чотирьом компаніям 300 тис. барелів пічного пального з аварійного резерву північного сходу країни. Це майже третина резерву обсягом 1 млн барелів. Захід спрямований на подолання перебоїв із постачанням та стримування високих цін напередодні зимового сезону. Компанії повинні повернути пальне з додатковою премією до наступного опалювального сезону.

Державний резерв використають для підтримання постачання без остаточного вилучення пального із системи стратегічних запасів

За повідомленням Reuters від 4 листопада, американське Міністерство енергетики ухвалило рішення про тимчасове надання 300 тис. барелів пічного пального компаніям Global Companies LLC, Sprague Operating Resources LLC, Trafigura Trading LLC і Vitol Inc.

Пальне надходитиме з Northeast Home Heating Oil Reserve — аварійного резерву, призначеного для забезпечення потреб північно-східних штатів США у разі порушення звичайного постачання.

Загальний обсяг цього резерву становить 1 млн барелів. Отже, обсяг запланованої передачі відповідає майже третині наявного резервного ресурсу.

За інформацією Міністерства енергетики, пальне вилучатимуть зі сховищ у Бостоні та Нью-Гейвені. Передачу або доставку передбачено завершити до 6 листопада.

Рішення ухвалено після звернень сенаторів від обох американських партій, які закликали адміністрацію використати державні запаси на тлі рекордного подорожчання дизпального. Reuters повідомляє, що ціни на дизель перевищували $6,50 за галон через порушення енергетичного постачання, пов’язані з війною на Близькому Сході.

Пічне пальне й дизель належать до одного потоку продуктів нафтопереробки, тому перебої з їхнім виробництвом і постачанням мають спільні ринкові передумови.

За умовами контрактів компанії повинні повернути отриману кількість пального разом із додатковою премією. Міністерство енергетики зазначило, що такий механізм має забезпечити відновлення запасів до пікового періоду наступного опалювального сезону.

Від часу урагану Сенді 2012 року США лише один раз використовували цей резерв. Пальне зберігається на об’єктах у Нью-Джерсі, Коннектикуті, Массачусетсі та Менi.

За інформацією Reuters, приблизно третина домогосподарств Нової Англії використовує пічне пальне для опалення. У штаті Мен його частка становить близько половини домогосподарств.

Заступник міністра енергетики США Кайл Гауствайт пояснив призначення інтервенції:

«Ці заходи допоможуть подолати перебої в ланцюгах постачання та забезпечити тепло для жителів північного сходу США, зберігаючи водночас довгострокову готовність резерву пічного пального».

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.

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    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

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