Світова нафтопереробка скоротилася на 4,8 млн барелів на добу у другому кварталі: відновлення залишається неповним

За оприлюдненим 4 листопада 2026 року аналізом Управління енергетичної інформації США, обсяги переробки сирої нафти у світі в другому кварталі скоротилися на 4,8 млн барелів на добу, або на 6%. У третьому кварталі відбулося часткове відновлення — на 1,8 млн барелів на добу. Найбільші втрати зафіксовано у Китаї та країнах, залежних від постачання нафти через Ормузьку протоку. Скорочення переробки обмежувало можливості виробництва готових нафтопродуктів, зокрема дизельного та авіаційного пального, а неповне відновлення потужностей залишається одним із чинників напруженості світового паливного ринку.

Світова переробка нафти у другому кварталі впала на 6%

Світові нафтопереробні підприємства у другому кварталі 2026 року скоротили обсяги переробки сирої нафти на 4,8 млн барелів на добу, або приблизно на 6%.

Такі дані Управління енергетичної інформації США, підготовлені з використанням інформації Kpler, оприлюднило 4 листопада. Основні результати також представило спеціалізоване видання Hydrocarbon Engineering.

Причиною різкого скорочення переробки стали порушення постачання сирої нафти та відвантаження готових нафтопродуктів після початку конфлікту на Близькому Сході наприкінці лютого.

У третьому кварталі обсяги світової переробки збільшилися на 1,8 млн барелів на добу. Відновлення відбулося переважно завдяки пристосуванню підприємств до нових торговельних потоків і частковому поліпшенню постачання сировини.

Проте приріст третього кварталу компенсував лише 37,5% скорочення, зафіксованого в другому кварталі.

Арифметична різниця між послідовними змінами становить мінус 3 млн барелів на добу відносно рівня першого кварталу. Цей показник характеризує зміну сукупної переробки, а не прямі втрати виробництва дизельного пального.

Для порівняння, у 2025 році світова переробка нафти в другому кварталі збільшилася на 0,3 млн барелів на добу, а в третьому — ще на 2 млн барелів на добу.

Отже, у 2026 році спостерігалося відхилення від звичайного сезонного нарощування виробництва, характерного для підготовки до періодів підвищеного споживання автомобільного й авіаційного пального.

Китай та країни Близького Сходу зазнали найбільших скорочень переробки

Найбільше абсолютне скорочення переробки серед наведених у дослідженні країн зафіксовано у Китаї.

У другому кварталі китайські НПЗ зменшили використання сирої нафти на 2,1 млн барелів на добу. У третьому кварталі переробка скоротилася ще на 0,8 млн барелів на добу.

Таким чином, за два квартали зниження відносно рівня першого кварталу становило 2,9 млн барелів на добу.

В Індії, Південній Кореї та Японії сукупні обсяги переробки в другому кварталі зменшилися більш ніж на 1 млн барелів на добу. У третьому кварталі вони відновилися на 0,8 млн барелів на добу.

Суттєвих втрат зазнали також нафтопереробні підприємства країн Близького Сходу.

За даними EIA та Kpler, у другому кварталі скорочення переробки становило:

Кувейт — 0,7 млн барелів на добу;

Об’єднані Арабські Емірати — 0,7 млн барелів на добу;

Саудівська Аравія — 0,3 млн барелів на добу;

Іран — 0,2 млн барелів на добу.

Сукупне скорочення у цих чотирьох країнах становило 1,9 млн барелів на добу.

У третьому кварталі обсяги переробки в зазначених країнах збільшилися на 0,4 млн барелів на добу, що свідчить про часткове відновлення діяльності НПЗ.

Однак наведені регіональні зміни не можна просто підсумовувати для отримання світового результату, оскільки загальний баланс охоплює також країни, де переробка могла збільшуватися або змінюватися в іншому напрямку.

Неповне відновлення переробки підтримує ризики для міжнародного ринку дизпального

Скорочення обсягів переробки сирої нафти обмежує загальну виробничу базу для випуску готових нафтопродуктів.

Водночас зв’язок між обсягами переробки та фактичним виробництвом дизпального залежить від технологічної конфігурації НПЗ, характеристик сировини та структури випуску продукції.

Тому зменшення світової переробки на 4,8 млн барелів на добу не означає відповідного скорочення виробництва дизпального на таку саму величину.

Для міжнародного ринку середніх дистилятів особливе значення має переробка в Азії та на Близькому Сході — регіонах, які беруть участь у формуванні глобальних потоків дизельного й авіаційного пального.

Часткове відновлення виробництва у третьому кварталі свідчить про адаптацію нафтопереробної галузі до порушень логістики, але не підтверджує повного повернення до попередніх обсягів переробки.

Для європейського ринку це означає необхідність відстежувати фактичні обсяги експорту середніх дистилятів із ключових регіонів, завантаження НПЗ та зміну запасів готової продукції.

Для України важливими залишаються наслідки глобального скорочення переробки для європейських фізичних котирувань дизпального, оскільки саме вони, поряд із логістикою, податками та валютним курсом, формують вартість імпортного ресурсу.

Подальше відновлення світової переробки може послаблювати напруженість міжнародного ринку нафтопродуктів. Проте його фактичний вплив на ціни дизпального залежатиме від структури виробництва та швидкості поповнення запасів.

Джерело: Hydrocarbon Engineering, EIA