У Люксембурзі ціни на LPG залишилися незмінними попри здешевлення бензину та дизпалива

Обновлено: Ноябрь 05, 2026.

У Люксембурзі набули чинності нижчі ціни на бензин, дизпальне та окремі види палива для опалення. Вартість бензину А-95 зменшилася на 8,1 євроцента/л, дизпалива — на 7,1 євроцента/л. Водночас ціни на скраплений нафтовий газ LPG і пропан залишилися без змін. Різноспрямована динаміка відображає відсутність одночасного коригування цін на всі основні види пального.

На паливному ринку Люксембургу зниження цін на рідкі нафтопродукти не супроводжувалося зміною вартості скрапленого газу

Міністерство економіки Люксембургу оголосило про зниження цін на низку паливних продуктів із середи, 4 листопада 2026 року. Інформацію про зміни оприлюднило англомовне видання Chronicle.lu.

Найбільше серед зазначених моторних палив подешевшав бензин із октановим числом 95. Його ціна зменшилася на 8,1 євроцента/л — до €1,678/л.

Бензин із октановим числом 98 подешевшав на 6,4 євроцента/л — до €1,835/л.

Ціна дизельного пального знизилася на 7,1 євроцента/л — до €2,039/л із ПДВ.

Зміни також охопили паливо для опалення та окремі категорії дизпального, яке використовується в господарській діяльності.

Зокрема, ціна палива для опалення з умістом сірки 10 ppm за обсягу закупівлі від 1 500 л зменшилася на 7,2 євроцента/л — до €1,529/л.

Дизельне пальне для промислового й комерційного використання подешевшало на 7 євроцентів/л — до €1,644/л.

Дизпальне для сільського господарства та садівництва також подешевшало на 7 євроцентів/л — до €1,491/л.

Ціни на LPG і пропан залишилися незмінними. Конкретні рівні цін на ці два продукти у повідомленні не наведені.

Отже, рішення про зміну цін у Люксембурзі не поширилося на скраплений нафтовий газ. Зниження вартості бензину та дизпалива не супроводжувалося аналогічним коригуванням LPG.

У повідомленні також не наведено пояснення причин збереження газових цін, даних щодо імпортних котирувань пропану й бутану або інформації про зміну податкової складової.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Chronicle.lu.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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