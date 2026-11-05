У Люксембурзі ціни на LPG залишилися незмінними попри здешевлення бензину та дизпалива

У Люксембурзі набули чинності нижчі ціни на бензин, дизпальне та окремі види палива для опалення. Вартість бензину А-95 зменшилася на 8,1 євроцента/л, дизпалива — на 7,1 євроцента/л. Водночас ціни на скраплений нафтовий газ LPG і пропан залишилися без змін. Різноспрямована динаміка відображає відсутність одночасного коригування цін на всі основні види пального.

На паливному ринку Люксембургу зниження цін на рідкі нафтопродукти не супроводжувалося зміною вартості скрапленого газу

Міністерство економіки Люксембургу оголосило про зниження цін на низку паливних продуктів із середи, 4 листопада 2026 року. Інформацію про зміни оприлюднило англомовне видання Chronicle.lu.

Найбільше серед зазначених моторних палив подешевшав бензин із октановим числом 95. Його ціна зменшилася на 8,1 євроцента/л — до €1,678/л.

Бензин із октановим числом 98 подешевшав на 6,4 євроцента/л — до €1,835/л.

Ціна дизельного пального знизилася на 7,1 євроцента/л — до €2,039/л із ПДВ.

Зміни також охопили паливо для опалення та окремі категорії дизпального, яке використовується в господарській діяльності.

Зокрема, ціна палива для опалення з умістом сірки 10 ppm за обсягу закупівлі від 1 500 л зменшилася на 7,2 євроцента/л — до €1,529/л.

Дизельне пальне для промислового й комерційного використання подешевшало на 7 євроцентів/л — до €1,644/л.

Дизпальне для сільського господарства та садівництва також подешевшало на 7 євроцентів/л — до €1,491/л.

Ціни на LPG і пропан залишилися незмінними. Конкретні рівні цін на ці два продукти у повідомленні не наведені.

Отже, рішення про зміну цін у Люксембурзі не поширилося на скраплений нафтовий газ. Зниження вартості бензину та дизпалива не супроводжувалося аналогічним коригуванням LPG.

У повідомленні також не наведено пояснення причин збереження газових цін, даних щодо імпортних котирувань пропану й бутану або інформації про зміну податкової складової.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Chronicle.lu.