Велика Британія пропонує розширити державні повноваження для запобігання перебоям у постачанні LPG

4 листопада 2026 року британський уряд представив законодавчі положення, які передбачають посилення контролю за стійкістю газової інфраструктури та ланцюга постачання скрапленого нафтового газу. Запропоновані механізми дозволять державі вимагати від операторів реагування на перебої, отримувати оперативну інформацію про ризики та надавати фінансову підтримку у виняткових обставинах. LPG використовується, зокрема, для опалення приблизно 180 тис. британських домогосподарств.

Новий законодавчий механізм передбачає три державні інструменти захисту безперервності постачання скрапленого газу

Міністерство енергетичної безпеки та нульових викидів Великої Британії 4 листопада опублікувало пояснення до положень законопроєкту Energy Independence Bill, спрямованих на посилення стійкості газового сектору та інфраструктури LPG.

Уряд пропонує поширити на відповідні об’єкти газової інфраструктури регуляторні повноваження, аналогічні тим, які вже застосовуються у паливному секторі.

Окремо документ визначає необхідність захисту ланцюга постачання скрапленого нафтового газу. Під LPG розуміють скраплені пропан і бутан, які використовуються для побутового опалення, промислових і комерційних потреб, а також, меншою мірою, як транспортне пальне.

За інформацією британського уряду, приблизно 180 тис. домогосподарств у країні використовують LPG для опалення.

Три механізми державного реагування

Перший — право надавати обов’язкові розпорядження. У разі порушень постачання або виникнення ризиків для його безперервності уповноважений державний секретар зможе вимагати від операторів газових об’єктів і підприємств LPG вжиття необхідних заходів.

Аналогічні вимоги можуть встановлюватися нормативними актами для окремих груп операторів. Будь-яке втручання повинно бути справедливим, обґрунтованим і пропорційним.

Другий — розширення інформаційних повноважень. Держава зможе запитувати регулярні та позапланові відомості про функціонування інфраструктури, а також установлювати обов’язок повідомляти про інциденти.

Уряд наголошує, що обсяг запитуваної інформації має обмежуватися необхідними даними, а адміністративне навантаження на компанії — мінімізуватися.

Третій — можливість фінансової підтримки. Законопроєкт передбачає надання державної допомоги для підвищення стійкості газової інфраструктури та забезпечення безперервності постачання природного газу й LPG.

Такий механізм передбачається застосовувати лише у рідкісних і виняткових випадках, коли необхідне втручання матиме істотні фінансові наслідки для галузі. Рішення про підтримку ухвалюватиметься відповідно до правил державної допомоги.

Уряд пов’язує запропоновані зміни з необхідністю зменшення ризиків перебоїв, які можуть призводити до додаткових витрат для домогосподарств і підприємств.

Станом на 4 листопада йдеться про законодавчі пропозиції, а не про вже реалізоване застосування нових повноважень. Документ не встановлює нових тарифів на LPG і не повідомляє про фактичні перебої в його постачанні.

Джерело: Terminal. За матеріалами: UK Department for Energy Security and Net Zero.