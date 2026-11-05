Запаси бензину в США скоротилися до 209 млн барелів, а завантаження НПЗ зросло до 94,5%

4 листопада 2026 року Управління енергетичної інформації США оприлюднило тижневу статистику нафтового ринку за період до 30 жовтня. Комерційні запаси сирої нафти скоротилися до 409,8 млн барелів, запаси автомобільного бензину — до 209 млн барелів. Водночас американські нафтопереробні заводи збільшили завантаження потужностей до 94,5%, а обсяг нафти, що надходила на переробку, досяг 16,725 млн барелів на добу.

Зростання переробки супроводжувалося зменшенням запасів нафти та готового моторного пального

За офіційною статистикою EIA, комерційні запаси сирої нафти в США, без урахування Стратегічного нафтового резерву, зменшилися з 410,625 млн до 409,760 млн барелів протягом тижня до 30 жовтня.

За повідомленням The Wall Street Journal від 4 листопада, це стало п’ятим поспіль тижневим скороченням запасів. Їхній рівень був на 4% нижчим за середній показник за п’ять років. Аналітики очікували зменшення приблизно на 200 тис. барелів.

Запаси автомобільного бензину скоротилися з 209,180 млн до 208,958 млн барелів, тобто на 222 тис. барелів. За даними The Wall Street Journal, вони перебували на 2% нижче п’ятирічного середнього рівня.

Показник постачання готового автомобільного бензину на внутрішній ринок, який EIA використовує як оперативний індикатор попиту, зріс із 8,358 млн до 8,808 млн барелів на добу.

Одночасно збільшилася активність американських НПЗ. Обсяг сирої нафти, що надходила на переробку, зріс із 16,526 млн до 16,725 млн барелів на добу, а завантаження доступних потужностей підвищилося з 92,8% до 94,5%.

Виробництво готового автомобільного бензину збільшилося з 9,241 млн до 9,704 млн барелів на добу. Таким чином, розширення переробки та виробництва бензину не супроводжувалося накопиченням його товарних запасів.

Американський видобуток сирої нафти, за оцінкою EIA, становив 14,003 млн барелів на добу проти 13,992 млн барелів на добу попереднього тижня.

Окремо The Wall Street Journal повідомив про суттєве зменшення запасів дистилятів — на 3,6 млн барелів до 99,3 млн барелів. Це найнижчий показник із травня 2003 року, на 13% менший за п’ятирічний середній рівень.

Опубліковані дані характеризують одночасне зростання активності нафтопереробки та скорочення запасів основних видів пального на американському ринку.

Джерело: Terminal. За матеріалами: U.S. Energy Information Administration та The Wall Street Journal.