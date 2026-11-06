Brent подорожчала на 3,88% до $98,29 за барель після нових атак на танкери в Перській затоці

5 листопада 2026 року ціна Brent зросла на $3,67, або 3,88%, — до $98,29 за барель. Американська WTI подорожчала на $2,40, або 2,72%, — до $90,52 за барель. За даними Reuters, відновлення котирувань відбулося після повідомлень про нові атаки на судна в Перській затоці та збереження невизначеності щодо переговорів США й Ірану. Британська служба морської безпеки UKMTO повідомила щонайменше про п’ять інцидентів із суднами від початку тижня. Водночас оцінки ризиків залишаються неоднозначними, а зростання нафтових цін не є прямим показником зміни котирувань дизельного пального.

Нафта подорожчала після падіння більш ніж на 8% попереднього дня

Світові нафтові котирування 5 листопада 2026 року відновили зростання після різкого падіння в середу.

За підсумками торгів, наведеними Reuters, ф’ючерси Brent подорожчали на $3,67 за барель, або 3,88%, — до $98,29.

Американська WTI завершила сесію на рівні $90,52 за барель, що на $2,40, або 2,72%, перевищувало попередній показник.

Напередодні обидва нафтові індикатори втратили більш ніж 8% і досягли найнижчих цін закриття з 31 серпня 2026 року.

Зміна напрямку торгів відбулася на тлі нових повідомлень про атаки на нафтові танкери та переоцінки ймовірності швидкого врегулювання конфлікту на Близькому Сході.

Нафтовий ринок залишається чутливим до повідомлень про безпеку морських перевезень, оскільки від них залежить можливість фізичного постачання сировини та готових нафтопродуктів.

UKMTO повідомила щонайменше про п’ять інцидентів із суднами від початку тижня

За інформацією Reuters, британська служба морської безпеки UK Maritime Trade Operations повідомила щонайменше про п’ять інцидентів із суднами в районі Перської затоки від початку тижня.

Для порівняння, у жовтні служба зафіксувала 35 інцидентів із суднами, що стало найвищим місячним показником протягом війни.

Іранський Корпус вартових ісламської революції повідомив про пожежі на двох нафтових танкерах і буксирі, які, за його твердженням, намагалися використовувати несанкціоновані маршрути через Ормузьку протоку.

Це повідомлення є заявою іранської сторони. Воно не означає незалежного підтвердження всіх обставин інцидентів.

Додаткові ризики виникли поблизу саудівських експортних об’єктів на Червоному морі. Влада Саудівської Аравії попередила про можливу небезпеку в районі Янбу — важливого нафтового експортного центру країни.

Таким чином, ризики для морської логістики зберігаються одночасно в Перській затоці та на окремих маршрутах Червоного моря.

Геополітична невизначеність підтримує цінові ризики для нафтопродуктів

За оцінкою консалтингової компанії Eurasia Group, імовірність поновлення американських ударів по Ірану становить 60% проти попередніх 65%.

Імовірність дипломатичної домовленості зменшено з 20% до 10%, тоді як оцінка сценарію тривалого протистояння збільшилася з 15% до 30%.

Ці показники є експертними сценарними оцінками, а не статистично встановленими ймовірностями майбутніх подій.

Eurasia Group також припускає, що нова ескалація може призвести до підвищення Brent до $110–125 за барель. Це умовний сценарій, а не базовий прогноз або підтверджений майбутній рівень цін.

Для європейського ринку дизельного пального основне значення мають два окремі канали впливу: зміна вартості сирої нафти та можливі порушення фізичного постачання готових середніх дистилятів.

Навіть за зниження сировинних котирувань дефіцит готового продукту, високі витрати на транспортування й обмеження роботи НПЗ можуть підтримувати підвищену маржу дизпального до нафти.

Раніше «Термінал» розглядав розходження між динамікою нафтових цін і котируваннями дизпального на тлі пошкоджень НПЗ. Події 5 листопада додають до цієї проблеми нові ризики морських перевезень.

Для українських імпортерів подальша зміна Brent має значення насамперед через вплив на європейські котирування готового дизпального. Без даних про ці котирування, вартість логістики та валютний курс неможливо визначити кількісний вплив нафтового подорожчання 5 листопада на українські ціни.

Джерело: Reuters