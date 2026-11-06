Китай може скоротити експорт дизпального більш ніж удвічі: запаси впали до найнижчого рівня з 2011 року

Китайські нафтопереробні компанії можуть скоротити експорт дизельного пального в листопаді 2026 року до менш ніж 800 тис. т проти 1,8 млн т у вересні. Про це 5 листопада повідомило Reuters із посиланням на трейдерів і галузеві джерела. Комерційні запаси дизпального в Китаї наприкінці жовтня знизилися до 11,1 млн т — найнижчого рівня за весь період спостережень Oilchem із 2011 року. Попри високу прибутковість експорту, НПЗ обмежують закордонні продажі через потреби внутрішнього ринку. Скорочення китайського експорту може посилити конкуренцію за доступні обсяги дизпального в Азії та вплинути на міжнародні торговельні потоки.

Листопадовий експорт дизпального може впасти нижче 800 тис. т

Китайські нафтопереробні компанії на початку листопада 2026 року істотно скоротили продаж дизельного пального на експорт через виснаження внутрішніх запасів.

За повідомленням Reuters від 5 листопада, станом на дату публікації китайські виробники уклали угоди на відвантаження приблизно 500 тис. т дизпального протягом листопада. Попередні оцінки трейдерів і галузевих представників свідчать, що загальний експорт за місяць може становити менш ніж 800 тис. т.

У разі реалізації такого сценарію листопадовий показник стане найнижчим із липня 2026 року.

Для порівняння, у серпні Китай експортував 1,33 млн т дизпального, а у вересні — 1,8 млн т.

Отже, прогнозований листопадовий обсяг буде щонайменше на 1 млн т, або більш ніж на 55%, нижчим за вересневий. Водночас це попередня оцінка, а не підтверджені митною статистикою результати листопада.

Після пом’якшення експортних обмежень у липні китайські виробники збільшили міжнародні продажі дизпального до багаторічних максимумів. Однак нарощування відвантажень супроводжувалося скороченням внутрішніх запасів.

За оцінкою джерел Reuters, зниження експорту пов’язане зі стійким внутрішнім попитом і меншими, ніж очікувалося, обсягами нафтопереробки.

Запаси дизпального скоротилися до 11,1 млн т, а гуртові ціни перевищили 10 тис. юанів за тонну

За даними китайської консалтингової компанії Oilchem, наприкінці жовтня комерційні запаси дизельного пального становили 11,1 млн т, або приблизно 83 млн барелів.

Це найнижчий показник від початку ведення відповідної статистики у 2011 році.

Одночасно гуртові ціни дизпального в провінції Шаньдун, одному з основних центрів китайської нафтопереробки, перевищили 10 тис. юанів за тонну. За інформацією Oilchem, це найвищий рівень із 2018 року.

На тлі скорочення запасів китайські НПЗ почали обмежувати продаж дизпального великим внутрішнім споживачам і торговельним компаніям.

Reuters також повідомляє про скарги водіїв вантажівок на обмеження відпуску дизпального або відсутність доступного ресурсу на окремих АЗС у провінціях Гуандун, Хебей, Хубей, Шаньдун, Фуцзянь, Чжецзян та автономному районі Внутрішня Монголія.

Ці повідомлення характеризують локальні проблеми забезпечення пальним і не підтверджують загальнонаціонального припинення роздрібного продажу дизпального.

Попри внутрішню напруженість, експортна маржа дизельного пального протягом попереднього тижня досягала 800 юанів, або приблизно $120,30 за тонну.

Таким чином, китайські НПЗ скорочують міжнародні продажі навіть за умов високої прибутковості експорту, віддаючи пріоритет забезпеченню внутрішніх споживачів.

Додаткові експортні квоти не гарантують збільшення постачання дизпального

Раніше китайська влада виділила додаткову, четверту за 2026 рік, партію експортних квот на бензин, дизельне та авіаційне пальне.

Загальний річний ліміт експорту цих трьох продуктів збільшився до 42 млн т, що на 6% перевищує показник попереднього року.

Проте наявність квот не означає їх обов’язкового використання. Фактичні відвантаження залежать від доступності готової продукції, внутрішнього попиту та комерційних рішень нафтопереробних компаній.

Для міжнародного ринку дизпального можливе скорочення китайського експорту має значення через роль Китаю як одного з постачальників, здатних змінювати обсяги зовнішніх продажів залежно від кон’юнктури.

Менша пропозиція китайського дизпального в Азії може посилювати конкуренцію за партії середніх дистилятів з інших регіонів. Проте без даних про фактичні напрямки постачання та зміну торговельних потоків неможливо визначити кількісний вплив на європейський ринок.

Для України важливим буде те, чи вплине скорочення китайського експорту на європейські котирування дизпального та доступність імпортних обсягів. Сам по собі прогноз Reuters не дає підстав розраховувати конкретну зміну українських гуртових або роздрібних цін.

Джерело: Reuters