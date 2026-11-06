Китай може скоротити листопадовий експорт дизпалива нижче 800 тис. тонн

Китайські НПЗ продали близько 500 тис. тонн дизпалива із завантаженням у листопаді. Попередня оцінка місячного експорту становить менш як 800 тис. тонн — найнижчий рівень із липня. Скорочення відбувається попри експортну маржу до 800 юанів за тонну через мінімальні внутрішні запаси.

Комерційні запаси дизпалива в Китаї впали до найнижчого рівня щонайменше з 2011 року

За даними Reuters, після пом’якшення експортного контролю китайське постачання дизпалива за кордон зросло до 1,33 млн тонн у серпні та 1,8 млн тонн у вересні. Збільшення експорту скоротило внутрішні запаси, тоді як місцевий попит залишався стабільним, а обсяги переробки виявилися нижчими за очікування.

П’ятеро представників торговельних і промислових компаній оцінили можливий листопадовий експорт менш ніж у 800 тис. тонн. Угоди на другу половину місяця ще не завершено, а після середини листопада заплановано завантаження щонайменше двох партій.

За даними Oilchem, на кінець жовтня комерційні запаси дизпалива скоротилися до 11,1 млн тонн, або 83 млн барелів. Це найнижчий показник від початку ведення статистики у 2011 році. Гуртові ціни в провінції Шаньдун, одному з головних центрів нафтопереробки, перевищили 10 тис. юанів за тонну — максимум із 2018 року.

Протягом попереднього тижня експортна маржа сягала 800 юанів, або $120,30, на тонну. Попри прибутковість зовнішніх продажів, НПЗ почали обмежувати реалізацію дизпалива великим внутрішнім споживачам і дилерам. В окремих випадках продаж однієї тонни дизпалива поєднували з обов’язковою закупівлею трьох тонн бензину, попит на який був слабшим.

Додаткова четверта партія експортних квот збільшила річний ліміт на бензин, дизпаливо й авіаційне пальне до 42 млн тонн — на 6% більше, ніж торік. У січні–вересні Китай експортував понад 23 млн тонн цих трьох видів пального.

Оцінка листопадового експорту бензину також становить менш як 1 млн тонн. Маржа бензину в Азії від кінця жовтня впала майже на $20 за барель — нижче $7 за барель, до найнижчого рівня з лютого.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.