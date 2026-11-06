Морські перевезення LPG подорожчали: ставки фрахту великих газовозів зросли до $229 за тонну

5 листопада 2026 року міжнародний судноплавний оператор Dorian LPG оприлюднив фінансові результати та оцінку світового ринку морських перевезень скрапленого нафтового газу. У третьому кварталі середній показник Baltic Index для великих газовозів становив близько $229/т проти $190/т у другому кварталі та $95/т у першому. Компанія пов’язує подорожчання перевезень із геополітичною напруженістю, зміною маршрутів та логістичними обмеженнями.

Переорієнтація американського експорту LPG на Азію, подовження морських маршрутів і зростання страхових витрат підтримують високі фрахтові ставки

Міжнародна судноплавна компанія Dorian LPG, яка спеціалізується на перевезенні скрапленого нафтового газу великими газовозами VLGC, 5 листопада представила результати другого кварталу 2027 фінансового року, що завершився 30 вересня 2026 року. Окрему увагу компанія приділила змінам глобального балансу морських перевезень LPG та чинникам подорожчання логістики.

За оцінкою Dorian LPG, у третьому календарному кварталі 2026 року середній показник Baltic Index для перевезення LPG великими газовозами становив приблизно $229 за метричну тонну. У другому кварталі він дорівнював близько $190/т, а в першому — $95/т. Таким чином, за дев’ять місяців року фрахтовий ринок зазнав суттєвого підвищення ставок.

Головними причинами компанія називає тривалу геополітичну напруженість на Близькому Сході, перенаправлення суден, збільшення тривалості рейсів і скорочення доступності газовозів для оперативного фрахтування. Додатковий попит на транспортні потужності створили американські постачання до Азії, які заміщували частину втрачених близькосхідних обсягів LPG.

На транспортні витрати також впливали підвищені страхові премії за воєнні ризики, подорожчання суднового пального, затори в Панамському каналі та збільшення платежів за його проходження. Судновласники продовжували обережно ставитися до повернення в Перську затоку, що обмежувало ефективність використання флоту.

Попри поступове відновлення регіональних експортних потоків, сукупність цих чинників, за інформацією Dorian LPG, зберігала підвищувальний тиск на фрахтові ставки.

У третьому кварталі світовий флот великих газовозів поповнився вісьмома новими суднами. До кінця 2030 року заплановано постачання ще 160 суден категорій VLGC та VLAC загальною місткістю близько 14,4 млн куб. м. Середній вік світового флоту становив приблизно 11,7 року, а портфель замовлень нових суден досяг близько 36,4% наявного флоту.

За підсумками звітного кварталу Dorian LPG отримала $221,3 млн виторгу та $213,9 млн чистого прибутку. Середній еквівалент тайм-чартерної ставки компанії становив $96 990 на добу доступної експлуатації судна.

Голова ради директорів, президент і генеральний директор Dorian LPG Джон Хаджипатерас, коментуючи фінансові результати, зазначив:

«Нові максимуми на фрахтовому ринку разом із прибутками від продажу суден знову відобразилися в наших рекордних квартальних результатах».

Оприлюднені компанією показники характеризують міжнародний ринок морського транспортування LPG. Безпосередніх розрахунків впливу фрахтових ставок на ціни скрапленого газу в Україні повідомлення не містить.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Dorian LPG / Business Wire.