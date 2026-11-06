Рекордні ціни на дизпаливо посилили тиск на споживачів і фермерів у США

Обновлено: Ноябрь 06, 2026.

Ціни на дизпаливо й бензин у день проміжних виборів у США досягли рекордних для виборчого дня рівнів. Майже дев’ять із десяти виборців назвали вартість життя вирішальним або важливим чинником свого вибору, тоді як оголошену допомогу фермерам на $8 млрд до голосування не виплатили.

Висока вартість дизпалива поширилася на сільське господарство, вантажні перевезення та сімейні бюджети

Reuters 5 листопада повідомило, що, за даними сервісу GasBuddy, ціни на дизпаливо й бензин перевищили попередні максимуми, зафіксовані в день виборів 2022 року. Серед причин зростання джерело називає війну з Іраном і війну росії проти України.

Висока вартість дизпалива збільшує витрати на роботу сільськогосподарської техніки, рибальських суден, вантажівок і поїздів. Через транспортну складову це може підсилювати інфляцію та підвищувати кінцеву ціну товарів. У північних штатах додатковим чинником є вартість пічного палива для опалення.

Опитування SSRS для об’єднання американських медіа показало, що майже дев’ять із десяти виборців вважали вартість життя вирішальним або важливим чинником. Багато респондентів заявили, що їхнє матеріальне становище погіршилося порівняно з двома роками раніше.

У жовтні президент США Дональд Трамп оголосив програму фінансової підтримки фермерів на $8 млрд для компенсації високих витрат на дизпаливо під час осіннього збору врожаю. Представник адміністрації повідомив, що кошти не мали виплачувати до завершення виборів. Фермери також не знали, чи покриє допомога всі додаткові витрати.

«Зрештою, вам усе одно потрібно використовувати дизпаливо, щоб сіяти, збирати врожай, обприскувати поля й вивозити зерно. Іншого варіанта просто немає», — заявив фермер із Канзасу Ден Аткінссон.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.

Автор:

(Всего статей: 2628)

ЭкспертСвязаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
«
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоти, Енергетика, Компанії, Метан, Офіціоз, Торгівля

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Назва Вшої компанії (обов'язково):

Ваш номер телефона:

Ваш E-Mail (обов'язково):

Ваше повідомлення:

Прохання виправити! :)

Помилка:

Як правильно: