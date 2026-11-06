Рекордні ціни на дизпаливо посилили тиск на споживачів і фермерів у США

Ціни на дизпаливо й бензин у день проміжних виборів у США досягли рекордних для виборчого дня рівнів. Майже дев’ять із десяти виборців назвали вартість життя вирішальним або важливим чинником свого вибору, тоді як оголошену допомогу фермерам на $8 млрд до голосування не виплатили.

Висока вартість дизпалива поширилася на сільське господарство, вантажні перевезення та сімейні бюджети

Reuters 5 листопада повідомило, що, за даними сервісу GasBuddy, ціни на дизпаливо й бензин перевищили попередні максимуми, зафіксовані в день виборів 2022 року. Серед причин зростання джерело називає війну з Іраном і війну росії проти України.

Висока вартість дизпалива збільшує витрати на роботу сільськогосподарської техніки, рибальських суден, вантажівок і поїздів. Через транспортну складову це може підсилювати інфляцію та підвищувати кінцеву ціну товарів. У північних штатах додатковим чинником є вартість пічного палива для опалення.

Опитування SSRS для об’єднання американських медіа показало, що майже дев’ять із десяти виборців вважали вартість життя вирішальним або важливим чинником. Багато респондентів заявили, що їхнє матеріальне становище погіршилося порівняно з двома роками раніше.

У жовтні президент США Дональд Трамп оголосив програму фінансової підтримки фермерів на $8 млрд для компенсації високих витрат на дизпаливо під час осіннього збору врожаю. Представник адміністрації повідомив, що кошти не мали виплачувати до завершення виборів. Фермери також не знали, чи покриє допомога всі додаткові витрати.

«Зрештою, вам усе одно потрібно використовувати дизпаливо, щоб сіяти, збирати врожай, обприскувати поля й вивозити зерно. Іншого варіанта просто немає», — заявив фермер із Канзасу Ден Аткінссон.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.