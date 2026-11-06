Reuters повідомляє про можливе ураження заводу в Рязані

Reuters повідомило про ймовірну атаку на Рязанський нафтопереробний завод у росії. Подія сталася після удару по Ярославському НПЗ на початку тижня та посилила невизначеність щодо стабільності російського виробництва нафтопродуктів. Одночасно москва намагається збільшити міжнародні постачання дизельного пального в межах жовтневих домовленостей зі США. За даними Kpler і LSEG, щонайменше шість російських вантажів дизпального сигналізували про намір здійснити трансатлантичні рейси, проте два з них, імовірно, змінили курс. На дату повідомлення жодне постачання російського дизпального до США за новою домовленістю не було підтверджене.

Рязанський НПЗ міг зазнати атаки після удару по заводу в Ярославлі

У ніч на 5 листопада 2026 року в російському місті Рязань, за повідомленнями місцевої влади, виникли пожежі на промислових об’єктах після атаки безпілотників.

Reuters проаналізувало відеоматеріали й повідомило, що одним із можливих об’єктів атаки став Рязанський нафтопереробний завод — одне з найбільших підприємств російської нафтопереробної галузі.

На момент публікації агентство не підтвердило фактичного пошкодження технологічних установок НПЗ або зупинення виробництва.

Місцевий губернатор повідомив про відновлення електропостачання міста та локалізацію або ліквідацію пожеж на неназваних промислових об’єктах.

Якщо ураження Рязанського НПЗ підтвердиться, це буде друга атака на великий російський нафтопереробний завод протягом тижня.

Раніше, у ніч на 3 листопада, безпілотники атакували нафтопереробне підприємство в Ярославлі. Про цю подію вже повідомляв «Термінал» у матеріалі про пожежу на Ярославському НПЗ.

Таким чином, новина від 5 листопада стосується не повторення попередньої атаки, а нових повідомлень про можливе ураження Рязанського заводу та наслідків для міжнародного ринку дизпального.

Reuters нагадує, що попередні українські удари протягом 2026 року призводили до виведення з експлуатації частини російських переробних потужностей. Внутрішні проблеми забезпечення пальним змусили російську владу запроваджувати експортні обмеження з квітня.

Міжнародні відвантаження дизпального залишаються невизначеними

Нові повідомлення про атаки з’явилися в період, коли росія намагається збільшити міжнародний експорт дизельного пального відповідно до домовленостей зі США, укладених у жовтні.

За даними Reuters, частину попередніх обмежень на експорт дизпального вже послаблено.

Водночас стабільність виробництва залишається важливою умовою виконання експортних контрактів. Скорочення переробки на великих НПЗ може обмежувати обсяг ресурсу, доступного після задоволення внутрішніх потреб.

За інформацією аналітичних компаній Kpler і LSEG, щонайменше шість вантажів російського дизпального передавали навігаційні сигнали про можливі трансатлантичні перевезення.

Проте два вантажі, які раніше прямували в напрямку атлантичного узбережжя США, імовірно, змінили маршрут.

Reuters зазначає, що після укладення жовтневої домовленості жодне постачання російського дизпального до Сполучених Штатів ще не було підтверджене.

За оцінкою аналітика Kpler Метта Сміта, перше виявлене судно з російським дизпальним, що прямує до США, може прибути до Нью-Йорка протягом найближчих вихідних.

Однак його розвантаження залишається невизначеним через правові, регуляторні та санкційні ризики.

Навігаційний сигнал про напрямок рейсу не є підтвердженням остаточного порту розвантаження, наявності покупця або завершення імпортної операції.

Ризики для міжнародного ринку дизпального залежать від фактичного стану НПЗ

Нові атаки можуть ускладнювати одночасне забезпечення внутрішнього російського ринку та виконання зовнішніх контрактів на постачання нафтопродуктів.

Проте без підтвердження пошкоджень Рязанського НПЗ неможливо визначити обсяг потенційного скорочення виробництва дизельного пального.

Для такого розрахунку необхідні дані про пошкоджені установки, фактичне завантаження підприємства, структуру виробництва та можливі строки ремонтів.

Міжнародний вплив залежатиме також від того, чи зможуть російські експортери реалізувати вантажі, які вже перебувають у морі, з огляду на чинні санкції та обмеження імпорту.

Для європейського ринку ключовим є опосередкований ефект через перерозподіл міжнародних потоків дизпального. Європейський Союз зберігає обмеження на прямий імпорт російських нафтопродуктів, тому нові домовленості москви та Вашингтона не означають відновлення постачання до ЄС.

Для українського ринку подальша динаміка міжнародної пропозиції дизпального має значення через європейські гуртові котирування та логістичні витрати. Наразі наявні дані не дозволяють кількісно оцінити можливий ціновий ефект подій 5 листопада.

Джерела: Reuters