Середня ціна дизпалива в ЄС зросла до €2,154 за літр

Обновлено: Ноябрь 06, 2026.

Європейська комісія 5 листопада оновила тижневі дані про ціни на нафтопродукти в державах ЄС. Середньозважена ціна дизпалива з податками становила €2,154 за літр — на 0,4%, або €0,008, більше, ніж попереднього тижня, та на 39,1% вище за торішній рівень.

Різниця між найдорожчим і найдешевшим дизпаливом у ЄС сягнула €1,319 за літр

Дані Weekly Oil Bulletin стосуються референтного тижня, що почався 2 листопада 2026 року. Національні органи подають інформацію Європейській комісії щосереди, після чого Комісія публікує оновлення споживчих цін на нафтопродукти.

Найвищу середню роздрібну ціну дизпалива з податками зафіксовано в Данії — €2,529 за літр. У Нідерландах пальне коштувало €2,468, у Фінляндії — €2,433, у Бельгії — €2,398, у Франції — €2,371 за літр.

У Німеччині середня ціна становила €2,282 за літр, в Італії — €2,238, Литві — €2,223, Португалії — €2,205, Австрії — €2,148, Греції — €2,139 за літр.

Серед країн, що межують з Україною, дизпаливо коштувало €2,071 за літр у Румунії, €1,981 у Чехії, €1,979 у Словаччині, €1,978 в Угорщині та €1,812 у Польщі. Найнижча ціна в ЄС збереглася на Мальті — €1,210 за літр.

За тиждень найбільше зростання зафіксовано в Люксембурзі — на 2,7%, Угорщині — на 2,5%, Польщі, Румунії та Словенії — на 1,7%. Найбільше зниження відбулося у Фінляндії — на 4,5%. У Німеччині дизпаливо подешевшало на 0,7%, в Італії — на 0,4%.

Бюлетень також містить окремі набори даних про ціни до оподаткування, податок на додану вартість, акцизи та інші непрямі податки на нафтопродукти.

Джерело: Terminal. За матеріалами: European Commission.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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