Вартість перевезення мазуту з Роттердама до Сінгапуру знизилася до $95 за тонну

Обновлено: Ноябрь 06, 2026.

Ставка транспортування мазуту з Роттердама до Сінгапуру зменшилася приблизно до $95 за тонну після рекордних $168 у середині жовтня. Водночас перевезення залишаються дорогими та обмежують потоки з Європи до Азії, де учасники ринку очікують скорочення надходжень у листопаді.

Зниження котирувань мазуту не усунуло логістичних обмежень між західним та азійським ринками

Азійська маржа високосірчистого мазуту в’язкістю 380 cSt щодо Dubai 5 листопада впала до дисконту $2,29 за барель. На початку тижня вона становила премію $5,34 за барель. За даними LSEG, показник опустився до найнижчого рівня із середини вересня.

Зниження вартості залишкового пального зменшує витрати судноплавних компаній на бункерування та витрати НПЗ на закупівлю сировини. Регіональне постачання збільшилося завдяки експорту з Фуджейри в Об’єднаних Арабських Еміратах.

За даними Kpler, у жовтні ОАЕ експортували до Сінгапуру й Малайзії близько 729 тис. тонн мазуту — найбільший обсяг за вісім місяців. Загальне надходження мазуту до Азії перевищило 6 млн тонн і досягло семимісячного максимуму, свідчать дані Kpler та LSEG. У листопаді трейдери очікують скорочення обсягів.

Попри зниження фрахту після багаторічних максимумів на початку жовтня, вартість транспортування нафти й нафтопродуктів із Європи до Азії залишається підвищеною. Ставка для танкера, що перевозить «брудні» нафтовантажі з Роттердама до Сінгапуру, знизилася з рекордних приблизно $168 за тонну в середині жовтня до близько $95 за тонну.

«Ринок залишається напруженим наприкінці року, тому певне відновлення можливе. Фрахт досі дорогий, що підвищує вартість поповнення постачання», — заявив сінгапурський трейдер мазуту.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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