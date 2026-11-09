Імпорт пропану до ЄС скоротився на 12,8% за вісім місяців 2026 року — частка США зменшується

Обновлено: Ноябрь 09, 2026.

Європейський Союз у січні–серпні 2026 року імпортував із країн поза ЄС 6,88 млн т пропану, що на 12,8% менше, ніж за аналогічний період попереднього року. Водночас середня митна вартість імпортованого ресурсу зросла на 8,3%, до 537 євро/т. За даними оприлюдненого 7 листопада дослідження PetroApex, скорочення американського постачання супроводжувалося збільшенням імпорту з Алжиру та Норвегії.

США залишаються найбільшим постачальником пропану до ЄС, однак європейські імпортери збільшують закупівлі з альтернативних напрямків

Аналітичне видання PetroApex 7 листопада 2026 року опублікувало дослідження зовнішньої торгівлі пропаном у Європейському Союзі на основі статистики Eurostat Comext. Аналіз охоплює товарну категорію HS 271112 — пропан — і містить дані за 2019–2025 роки та січень–серпень 2026 року. Використаний масив Eurostat було оновлено 16 жовтня 2026 року.

За дванадцять місяців із вересня 2025 року до серпня 2026 року ЄС імпортував 11,14 млн т пропану на 5,48 млрд євро. Фізичний обсяг постачання скоротився на 7,5% порівняно з попередніми дванадцятьма місяцями, а середня митна вартість становила 492 євро/т, що на 4,8% менше.

Основними постачальниками протягом цього періоду були:

  • США — 6,61 млн т, або 59,3% імпорту;
  • Алжир — 2,13 млн т, або 19,1%;
  • Норвегія — 1,37 млн т, або 12,3%.

Сукупна частка трьох країн досягла 90,7%. Така концентрація постачання характеризує структуру зовнішньої залежності європейського ринку пропану.

Американський імпорт зменшується, Алжир і Норвегія нарощують постачання

У січні–серпні 2026 року США експортували до ЄС 3,74 млн т пропану проти 5,01 млн т за аналогічний період 2025 року. Скорочення становило 25,3%, а частка США в європейському імпорті знизилася до 54,3%.

Водночас постачання з Алжиру збільшилося на 10,2%, до 1,41 млн т, а з Норвегії — на 12,4%, до 1,02 млн т. Сукупна частка двох країн зросла з 27,7% до 35,3%.

Дослідження також фіксує припинення імпорту російського пропану. Якщо у 2024 році ЄС отримав із росії 347 тис. т, то в січні 2025 року — лише 478 т. У наступні місяці обсяги постачання дорівнювали нулю. Автор пов’язує структурні зміни з європейськими санкційними обмеженнями.

Митна вартість пропану демонструвала значні коливання

За даними PetroApex, середня митна вартість імпортованого пропану знизилася до 405 євро/т у листопаді 2025 року, після чого підвищилася до 695 євро/т у квітні 2026 року. У серпні показник становив 480 євро/т.

Протягом дванадцяти місяців до серпня 2026 року середня вартість американського пропану на кордоні ЄС становила 473 євро/т, алжирського — 488 євро/т, норвезького — 539 євро/т. Різниця між американським і норвезьким ресурсом досягала 66 євро/т, або 12,2% вартості норвезького пропану.

У дослідженні наголошується, що митна вартість, розрахована як відношення задекларованої вартості до маси імпорту, враховує транспортні витрати та страхування. Вона не є безпосереднім аналогом спотового котирування на терміналі або ціни окремої комерційної партії.

Отже, наведені показники характеризують зміну географії постачання, фізичних обсягів імпорту та вартості пропану на зовнішньому кордоні ЄС. Дані дослідження стосуються саме пропану та не включають бутан, який у міжнародній товарній класифікації обліковується окремо.

Джерело: Terminal. За матеріалами: PetroApex,

Автор:

(Всего статей: 2633)

ЭкспертСвязаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
«
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоти, Енергетика, Компанії, Метан, Офіціоз, Торгівля

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Назва Вшої компанії (обов'язково):

Ваш номер телефона:

Ваш E-Mail (обов'язково):

Ваше повідомлення:

Прохання виправити! :)

Помилка:

Як правильно: