Імпорт пропану до ЄС скоротився на 12,8% за вісім місяців 2026 року — частка США зменшується

Європейський Союз у січні–серпні 2026 року імпортував із країн поза ЄС 6,88 млн т пропану, що на 12,8% менше, ніж за аналогічний період попереднього року. Водночас середня митна вартість імпортованого ресурсу зросла на 8,3%, до 537 євро/т. За даними оприлюдненого 7 листопада дослідження PetroApex, скорочення американського постачання супроводжувалося збільшенням імпорту з Алжиру та Норвегії.

США залишаються найбільшим постачальником пропану до ЄС, однак європейські імпортери збільшують закупівлі з альтернативних напрямків

Аналітичне видання PetroApex 7 листопада 2026 року опублікувало дослідження зовнішньої торгівлі пропаном у Європейському Союзі на основі статистики Eurostat Comext. Аналіз охоплює товарну категорію HS 271112 — пропан — і містить дані за 2019–2025 роки та січень–серпень 2026 року. Використаний масив Eurostat було оновлено 16 жовтня 2026 року.

За дванадцять місяців із вересня 2025 року до серпня 2026 року ЄС імпортував 11,14 млн т пропану на 5,48 млрд євро. Фізичний обсяг постачання скоротився на 7,5% порівняно з попередніми дванадцятьма місяцями, а середня митна вартість становила 492 євро/т, що на 4,8% менше.

Основними постачальниками протягом цього періоду були:

США — 6,61 млн т, або 59,3% імпорту;

— 6,61 млн т, або 59,3% імпорту; Алжир — 2,13 млн т, або 19,1%;

— 2,13 млн т, або 19,1%; Норвегія — 1,37 млн т, або 12,3%.

Сукупна частка трьох країн досягла 90,7%. Така концентрація постачання характеризує структуру зовнішньої залежності європейського ринку пропану.

Американський імпорт зменшується, Алжир і Норвегія нарощують постачання

У січні–серпні 2026 року США експортували до ЄС 3,74 млн т пропану проти 5,01 млн т за аналогічний період 2025 року. Скорочення становило 25,3%, а частка США в європейському імпорті знизилася до 54,3%.

Водночас постачання з Алжиру збільшилося на 10,2%, до 1,41 млн т, а з Норвегії — на 12,4%, до 1,02 млн т. Сукупна частка двох країн зросла з 27,7% до 35,3%.

Дослідження також фіксує припинення імпорту російського пропану. Якщо у 2024 році ЄС отримав із росії 347 тис. т, то в січні 2025 року — лише 478 т. У наступні місяці обсяги постачання дорівнювали нулю. Автор пов’язує структурні зміни з європейськими санкційними обмеженнями.

Митна вартість пропану демонструвала значні коливання

За даними PetroApex, середня митна вартість імпортованого пропану знизилася до 405 євро/т у листопаді 2025 року, після чого підвищилася до 695 євро/т у квітні 2026 року. У серпні показник становив 480 євро/т.

Протягом дванадцяти місяців до серпня 2026 року середня вартість американського пропану на кордоні ЄС становила 473 євро/т, алжирського — 488 євро/т, норвезького — 539 євро/т. Різниця між американським і норвезьким ресурсом досягала 66 євро/т, або 12,2% вартості норвезького пропану.

У дослідженні наголошується, що митна вартість, розрахована як відношення задекларованої вартості до маси імпорту, враховує транспортні витрати та страхування. Вона не є безпосереднім аналогом спотового котирування на терміналі або ціни окремої комерційної партії.

Отже, наведені показники характеризують зміну географії постачання, фізичних обсягів імпорту та вартості пропану на зовнішньому кордоні ЄС. Дані дослідження стосуються саме пропану та не включають бутан, який у міжнародній товарній класифікації обліковується окремо.

Джерело: Terminal. За матеріалами: PetroApex,