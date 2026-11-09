Ірак домовився зі США про експорт нафти через коридор біля Оману

Обновлено: Ноябрь 09, 2026.

Ірак досяг порозуміння зі США, яке має дозволити танкерам із його нафтою проходити Ормузькою протокою судноплавним коридором поблизу Оману. У жовтні іракський експорт відновився приблизно до 3,5 млн барелів на добу після падіння до 2,65 млн барелів на добу у вересні.

Відновлення іракських потоків залежить від безпеки окремого маршруту через Ормузьку протоку

Міністр закордонних справ Іраку Фуад Хусейн 8 листопада заявив в інтерв’ю Al Jazeera, що Багдад досяг порозуміння з Вашингтоном щодо пропуску іракського нафтового експорту через Ормузьку протоку.

Домовленість передбачає використання судноплавного коридору біля узбережжя Оману. Інших умов проходження танкерів, строків дії механізму або кількості суден, які зможуть ним скористатися, міністр не навів.

За даними іракських енергетичних посадовців, у жовтні експорт нафти зріс приблизно до 3,5 млн барелів на добу. У вересні через порушення судноплавства показник скоротився до 2,65 млн барелів на добу. Отже, місячне відновлення становило близько 850 тис. барелів на добу.

Фуад Хусейн оцінив сукупні втрати Іраку від війни з Іраном і порушень нафтового експорту у $60 млрд. Джерело не уточнило період, за який обчислено цю суму, або структуру втрат.

Повідомлення про домовленість надійшло в день нових інцидентів із суднами в Ормузькій протоці та Оманській затоці. Це зберігає залежність експорту від фактичної безпеки маршруту навіть за наявності політичного порозуміння.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.

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    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

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    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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