Ірак домовився зі США про можливість експорту нафти через Ормузьку протоку маршрутом поблизу Оману

Ірак досяг домовленостей зі Сполученими Штатами щодо пропуску іракської нафти через Ормузьку протоку судноплавним маршрутом поблизу Оману. Про це 8 листопада повідомив міністр закордонних справ Іраку Фуад Хусейн. На тлі порушення морських перевезень через війну з Іраном іракський нафтовий експорт у жовтні відновився приблизно до 3,5 млн барелів на добу після 2,65 млн барелів на добу у вересні.

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8 листопада агентство Reuters повідомило, що Ірак досяг взаєморозуміння зі США стосовно експорту нафти через Ормузьку протоку з використанням судноплавного коридору поблизу узбережжя Оману. Про відповідні домовленості міністр закордонних справ Іраку Фуад Хусейн розповів в інтерв’ю телеканалу Al Jazeera.

За словами міністра, війна з Іраном та спричинені нею порушення експорту нафти завдали Іраку збитків на 60 млрд доларів. Ця оцінка характеризує масштаб економічних втрат країни внаслідок воєнних дій та обмежень нафтової торгівлі.

Водночас статистика експорту свідчить про відновлення відвантажень після різкого скорочення у вересні. За інформацією представників нафтової галузі Іраку, у жовтні експорт досяг приблизно 3,5 млн барелів на добу проти 2,65 млн барелів на добу місяцем раніше.

Повідомлення про домовленості зі США стосується безпосередньо доступу іракської нафти до міжнародних морських маршрутів. Ормузька протока залишається одним із ключових напрямів транспортування нафти з регіону Перської затоки, а обмеження судноплавства вже призвели до значних втрат іракського експорту.

Reuters не наводить дати початку перевезень за узгодженим маршрутом, його пропускної спроможності або конкретних обсягів нафти, які планують транспортувати через коридор поблизу Оману. Повідомлення також не містить оцінки впливу домовленостей на світові нафтові котирування.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.