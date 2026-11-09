Ірак домовився зі США про можливість експорту нафти через Ормузьку протоку маршрутом поблизу Оману

Обновлено: Ноябрь 09, 2026.

Ірак досяг домовленостей зі Сполученими Штатами щодо пропуску іракської нафти через Ормузьку протоку судноплавним маршрутом поблизу Оману. Про це 8 листопада повідомив міністр закордонних справ Іраку Фуад Хусейн. На тлі порушення морських перевезень через війну з Іраном іракський нафтовий експорт у жовтні відновився приблизно до 3,5 млн барелів на добу після 2,65 млн барелів на добу у вересні.

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8 листопада агентство Reuters повідомило, що Ірак досяг взаєморозуміння зі США стосовно експорту нафти через Ормузьку протоку з використанням судноплавного коридору поблизу узбережжя Оману. Про відповідні домовленості міністр закордонних справ Іраку Фуад Хусейн розповів в інтерв’ю телеканалу Al Jazeera.

За словами міністра, війна з Іраном та спричинені нею порушення експорту нафти завдали Іраку збитків на 60 млрд доларів. Ця оцінка характеризує масштаб економічних втрат країни внаслідок воєнних дій та обмежень нафтової торгівлі.

Водночас статистика експорту свідчить про відновлення відвантажень після різкого скорочення у вересні. За інформацією представників нафтової галузі Іраку, у жовтні експорт досяг приблизно 3,5 млн барелів на добу проти 2,65 млн барелів на добу місяцем раніше.

Повідомлення про домовленості зі США стосується безпосередньо доступу іракської нафти до міжнародних морських маршрутів. Ормузька протока залишається одним із ключових напрямів транспортування нафти з регіону Перської затоки, а обмеження судноплавства вже призвели до значних втрат іракського експорту.

Reuters не наводить дати початку перевезень за узгодженим маршрутом, його пропускної спроможності або конкретних обсягів нафти, які планують транспортувати через коридор поблизу Оману. Повідомлення також не містить оцінки впливу домовленостей на світові нафтові котирування.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.

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Дискуссия

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    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

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    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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