Італія не продовжила зниження акцизу на дизпаливо на €0,0488 за літр

Термін тимчасового зниження податкового навантаження на дизпаливо в Італії завершився 7 листопада. Рішення про продовження пільги в офіційному виданні не оприлюднили, тому з 8 листопада податкова складова ціни зростає на €0,0488 за літр із ПДВ, або на €2,44 для 50-літрового бака.

Завершення податкової пільги створює ризик подорожчання, хоча зниження нафтових котирувань може частково його компенсувати

ANSA 7 листопада повідомила, що уряд Італії не продовжив тимчасове зниження акцизу, запроваджене спільним декретом Міністерства економіки та Міністерства довкілля й енергетичної безпеки від 28 жовтня.

Документ установлював до 7 листопада ставку акцизу на дизпаливо в розмірі €632,90 за 1 тис. літрів. Фактичне зменшення роздрібної податкової складової з урахуванням ПДВ становило близько €0,049 за літр.

Фінансування заходу забезпечували €38,7 млн додаткових надходжень від ПДВ, отриманих у період із 1 до 30 вересня 2026 року через зростання міжнародної ціни нафти в перерахунку на євро.

За розрахунком споживчої асоціації Adusbef, припинення пільги збільшує податкове навантаження на €0,0488 за літр і додає €2,44 до вартості заправлення 50 літрів. Водночас організація вказала, що Brent за кілька днів подешевшала на 16,2%, тому зниження нафтових котирувань може сприяти коригуванню роздрібних цін незалежно від акцизу.

За останніми даними Міністерства підприємств і продукції Made in Italy, 7 листопада середня ціна дизпалива в режимі самообслуговування на звичайних дорогах становила €2,224 за літр, а бензину — €2,001 за літр. Завдяки добровільним ціновим обмеженням великих мереж на значній частині ринку дизпаливо продавали дешевше €2,20 за літр.

Джерело: Terminal. За матеріалами: ANSA.