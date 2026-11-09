Нафта дешевшає після заяви Трампа про відсутність негайних планів нових ударів по Ірану

Обновлено: Ноябрь 09, 2026.

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Ціни на нафту розпочали тиждень зниженням після того, як президент США Дональд Трамп дав зрозуміти, що не має негайних планів нових атак на Іран. Brent торгувався по $98,28 за барель, WTI — по $91,24 за барель. Обидва сорти подорожчали від початку азійських торгів, але залишалися дешевшими, ніж попереднього понеділка.

Ринок знижує геополітичну премію, але ризик ескалації зберігається

Нафта дешевшає попри нові повідомлення про атаки на танкери в Ормузькій протоці та нові удари єменських хуситів по цілях у Саудівській Аравії.

В інтерв’ю CNN у неділю Трамп пов’язав можливість нових ударів із результатом переговорів щодо угоди з Іраном.

«Це залежить від того, чи підпишуть вони дуже сильну угоду. Відповідь така: дуже малоймовірно, що це буде необхідно», — заявив Трамп.

Президент США також зазначив, що можливість застосування сили не виключена.

«Вони — країна, що занепадає. Щойно з’явилися дані, ви бачили цього року — інфляція 301%. Дуже малоймовірно, що це буде необхідно. Я зробив би це, якби було потрібно, але ми вдарили по них дуже сильно. Я вдарив по них настільки сильно, що ви навіть не уявляєте», — сказав Трамп.

Трейдери чекають на сигнали після проміжних виборів

Заява Трампа свідчить, що нові американські удари по Ірану не виключені, але наразі не виглядають неминучими. Саме це стало одним із чинників зниження нафтових цін.

Головний аналітик KCM Trade Тім Вотерер зазначив, що ринок поки не розуміє, чи змінилася політика Вашингтона після проміжних виборів.

«Ринок усе ще чекає, чи призвели проміжні вибори до стійкої зміни підходу Трампа до конфлікту, чи це лише чергова тимчасова зміна риторики», — зазначив Тім Вотерер, якого цитує Reuters.

Brent і WTI втратили по 13% за минулий тиждень

Наприкінці минулого тижня Оле Гансен із Saxo Bank зазначив, що перспектива завершення конфлікту разом із відновленням нафтових потоків із Близького Сходу посилила очікування поступового послаблення перебоїв із постачанням та високих енергетичних цін, які спостерігалися цього року.

«Перспектива завершення конфлікту разом із відновленням потоків нафти з Близького Сходу посилила надії, що надзвичайні перебої з постачанням і високі ціни на енергію, які спостерігалися цього року, можуть поступово зникнути», — зазначив Оле Гансен.

Ці очікування сформувалися після того, як Brent і WTI минулого тижня втратили по 13% після перемоги демократів на проміжних виборах.

Три танкери загорілися в Ормузькій протоці

Водночас нові повідомлення про атаки на танкери в Ормузькій протоці свідчать, що завершення конфлікту ще не гарантоване.

Корпус вартових ісламської революції Ірану повідомив, що в неділю в Ормузькій протоці загорілися три танкери.

Таким чином, нафтовий ринок одночасно реагує на два протилежні сигнали: зниження ризику нових американських ударів по Ірану та збереження фізичних загроз для судноплавства через Ормузьку протоку.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Irina Slav, Oilprice.com, 8 листопада 2026 року; CNN; Reuters; KCM Trade; Saxo Bank.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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